Advierten de volver a semáforo naranja en Durango

Dado el número de casos positivos de COVID-19 registrados en toda la entidad en las últimas semanas, Durango está en riesgo de regresar al semáforo naranja de alto riesgo y de suspender ciertas actividades que se reactivaron en esta pandemia, según lo anunció el secretario de Salud, Sergio González Romero, quien destacó que tan solo la última semana de septiembre se contabilizaron más de 760 casos.

En su habitual rueda de prensa, el funcionario estatal advirtió que actualmente no están permitidas las verbenas que aglomeren gran cantidad de personas, como las festividades religiosas, al representar un riesgo latente de contagio.

"Los parámetros que se toman para el riesgo son sobre todo en la cantidad de positivos, eso nos hace valorar, no solamente cada semana o cada 15 días, sino a diario cómo está nuestra situación. Nosotros vimos que la semana pasada sobrepasamos los 700 casos en una semana que ha sido la más alta en toda la pandemia y eso nos obliga a redoblar esfuerzos. ¿A qué se debe? Primero a la movilidad que hubo tan intensa de la sociedad", explicó González Romero.

Solamente del 22 al 30 de septiembre se contabilizaron 765 casos positivos y 61 defunciones en Durango. En lo que va del mes de octubre suman ya 711 casos confirmados de SARS-CoV-2, así como 49 defunciones.

"Si nosotros vemos que la cantidad de positivos incrementa notoriamente y las hospitalizaciones también, nos obliga a retroceder. La pandemia no es un ente estático, está variando día a día y es multifactorial, entonces hay que estarlo valorando con nuestro Comité de Seguridad y haremos lo necesario para mantener a la sociedad en mejor estado de salud", anunció el secretario.

Apenas a finales del mes de septiembre, Durango cambió a semáforo amarillo, que indica un riesgo medio de contagio, a pesar del número de casos de COVID-19 confirmados.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Salud recalcó que las festividades religiosas en la actualidad no están permitidas, por lo que pide que estas celebraciones se dejen para otra ocasión.

"Todas las verbenas donde se aglomere gente no están permitidas en la actualidad y si se mantiene en incremento de casos positivos y la demanda hospitalaria alta, seguramente no nos permitirá el semáforo de riesgo avanzar y dejar que esto sea libre como todos los años. Habrá limitaciones, las daremos a conocer y más. Las festividades se deben dejar para otra ocasión, ahorita estamos en pandemia y la vida nos cambió y debemos cambiar tal como lo está exigiendo la pandemia; si no lo hacemos, vamos a ser víctimas de este mortal virus que a mucha gente les produce este problema", enfatizó.