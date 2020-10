Prevee 'Vaquero' Navarrete gran espectáculo

El mexicano Emanuel "Vaquero" Navarrete y el californiano Rubén Villa, se miden hoy en la "Burbuja" del MGM Grand de Las Vegas, por el vacante título Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ambos púgiles se sometieron al estricto protocolo del pesaje oficial así como del COVID-19, para ser autorizados por la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Navarrete registró 126 libras y Villa 125 libras. Y es que después de cinco defensas de su campeonato mundial Supergallo, el "Vaquero" decidió subir a conquistar la división de los pesos Plumas, siendo el más activo del boxeo, realizando 6 combates en los últimos 14 meses, ante rivales de mediana y alta calidad.

Respecto al zurdo Villa, llega a su primera oportunidad de título mundial, con un invicto en 18 combates y después de superar retos complejos, en sus últimas tres peleas, para ganarse este chance mundialista. "Ha habido un par de restricciones y cosas debido a COVID, pero he estado en el gimnasio, he estado activo. No se ha interpuesto en mi entrenamiento y el entrenamiento de mi equipo. Sí, entrenamos duro, otro campamento duro, y estamos listos para la noche del viernes", expresó Villa.

"En mis últimas dos peleas, han sido tipos agresivos que vienen a vencerme y creen que me van a sacar de mi plan de juego. Pero me adapté bien. Siempre tuvimos buenos planes de juego y nos apegamos a los planes de juego, y ahora estamos aquí peleando por un título mundial. Siento que estoy listo. Siento que él puede vencer, y mi estilo es el indicado para hacerlo. Navarrete es un tipo agresivo que lanza 100 golpes por asalto. Siento que va a sacar lo mejor de mí para hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Siento que vas a ver a un Rubén Villa más grande y mejor este viernes", expuso el californiano.

En el pleito coestelar, el kazajo mediano y exolímpico Janibek Alimkhanuly, se medirá a Gonzalo Coria, en un combate a 10 asaltos que igualmente promete una batalla de alta tensión.