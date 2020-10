Exacadémico Charly Zuñiga lanza sencillo inédito Con permiso

Hace unos meses se dio a conocer en La Academia y hoy en día está listo para impulsar su carrera con la salida de un sencillo inédito.

El joven Charly Zúñiga, quien quedó en el quinto lugar en la final del reality show, lanza hoy viernes Con permiso, un tema que gira en torno al desamor.

El artista platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de dicha melodía y sus proyectos.

"Estoy súper feliz con este gran paso que estoy dando en mi carrera", sostuvo.

Con permiso, según contó el exacadémico, cuenta la historia de una relación sentimental fallida.

"Esta melodía habla de esa situación que se da cuando las dos personas aún se aman, pero la relación ya no da para más y lo mejor es alejarse.

"Cuando me llegó esa rola desde un inicio me enamoré de su letra, trae cosas que yo no había oído nunca en una canción", expresó desde Mazatlán, Sinaloa.

Charly manifestó que la canción al igual que todo lo que desea hacer en la música pertenece al género de la banda sinaloense.

"Lo que más se me da es la banda, ahí nos plantamos, en todo esto que es también el regional mexicano. La banda es el nuevo género oficial de México, con perdón del mariachi.

"Ahora, la verdad es que antes muchas personas llamaban nacos a quienes oíamos y cantábamos la banda, sin embargo, eso percepción ha cambiado poco a poco".

El intérprete comentó que además de Con permiso, estará lanzando otras melodías.

"Me he puesto el reto de que una vez por mes estaré subiendo un proyecto oficial en mis plataformas. Estén pendientes porque pronto voy a subir algo que jamás se había visto en el regional mexicano".

Sobre la pandemia de COVID-19, Zúñiga comentó que le ha afectado bastante, sin embargo, le ha sacado provecho a la situación.

"Como a todos los artistas nos afectó mucho. Salí de un encierro (La Academia) para entrar a otro.

"Se nos acabaron los eventos, pero 'Al mal tiempo buena cara', así que lo mejor podemos hacer ahora es estar sacando nueva música".