Continúan los baches en Torreón

Siguen apareciendo baches en diversos puntos de la ciudad, incluso en áreas de circulación vial intensa se pueden apreciar hundimientos y hoyos que, según algunos comerciantes y vecinos, surgieron desde el mes de agosto.

Se trata principalmente de rúas en el sector oriente de la ciudad, mismas en las que además del tráfico regular de automóviles y carga ligera, se tiene regularmente el paso de camiones de ruta y hasta ciclistas, generando de esa forma riesgos para un mayor número de ciudadanos.

No obstante fueron comerciantes de la prolongación Juárez, en diversos cruceros, quienes reportan los daños de mayor gravedad en el pavimento, principalmente en el sentido al oriente de la ciudad.

"Ahí están, son cráteres, yo caí la semana pasada con mi camioneta y se me dañó la rueda delantera izquierda. La verdad es que es mi ruta de todos los días y uno hasta esquiva los baches, pero no se trata de eso, se trata de que tapen los hoyos, ya ni siquiera les estamos pidiendo que pavimenten todo… No vale la pena pedirle a las autoridades eso (pago por daños), es más el coraje que uno va hacer, el tiempo perdido", lamenta Víctor Manuel Hernández, quien labora dentro de una empresa de reparto de alimentos y debe utilizar su propio vehículo.

El afectado se refiere a un bache ubicado sobre la prolongación Juárez y casi bulevar Sarabia, mismo que según su propio testimonio de recorridos "crece todos los días" por el paso de los vehículos, llama a que las autoridades al menos coloquen rellenos de tierra o arena en los puntos afectados, esto mientras se programan las acciones de pavimentación correspondientes.

En recorrido de El Siglo de Torreón durante el jueves se pudieron observar más baches en pleno carril de circulación dentro de la misma prolongación Juárez, principalmente en el cruce de la calzada Xochimilco, el propio bulevar Sarabia, además los tramos que pasan frente a la colonia Arboledas, Ciudad Nazas, Las Puertas, entre otros.

En otras vialidades del oriente de Torreón no es diferente el panorama, las vialidades que alimentan la carretera a Santa Fe también registran daños en su pavimento y que, ante la falta de alumbrado y señalamientos, generan mayores riesgos de percance vial.

Por su parte, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón informó durante la presente semana que se "mantienen" las acciones programadas de reparaciones en las vialidades, también se detalló que se dará prioridad a las vialidades de mayor circulación, precisamente para evitar daños en vehículos y accidentes.

Afectaciones

Daños en el pavimento en vialidades del municipio. *Prolongación Juárez registra baches y otros daños en su pavimento, especialmente en la zona oriente. *Conductores y comerciantes de la rúa llaman a las autoridades a que se hagan las labores de bacheo correspondientes, pues se han registrado ya algunos incidentes. * También se han detectado afectaciones en el pavimento de rúas que conectan con la carretera a Santa Fe de Torreón.