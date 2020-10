Asegura regidor de Lerdo que contrato de corralón es irregular

El regidor del PAN, Ángel Luna, calificó como "lleno de irregularidades" el nuevo contrato que realizó el Municipio con el nuevo proveedor de servicios de arrastre de grúas y resguardo de unidades, así como la asignación que se dio para otorgar la concesión.

En sesión ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual, en Asuntos Generales, el regidor comentó que por tratarse de un servicio debió haber pasado por un proceso que contempla la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango.

"Yo le pediría respetuosamente que ese contrato se regularizara y para el ejercicio fiscal 2021 estuviera acorde a derecho", comentó.

Detalló que dicho contrato otorgado al ciudadano Martín Quiñones Rodríguez, según reza el documento, fue a título gratuito, es decir, el prestador de servicio no reportará ningún ingreso al Municipio.

"Ese contrato se dio a título gratuito, pareciera que nos están haciendo un favor, pero yo les pregunto, si el corralón como tal no representa un negocio a la persona que se le dio el contrato, entonces estamos haciendo un círculo sería virtuoso si los recursos fuera para el Ayuntamiento, ya no lo es tanto si el ingreso va a un particular", explicó Luna ante el resto de los regidores.

"Primero no sabemos cuánto de ese ingreso no se reporta a las arcas municipales entonces, ¿de qué tamaño es el ingreso del particular entonces?, no lo sabemos y tampoco sabemos por qué se escogió a él y no a otro". agregó.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez, respondió: "yo lo revisaría, históricamente para ser muy claros cuando lo tenía 'El Chiquis' ese corralón no hay un solo peso en la historia que haya aportado al Municipio de Lerdo. El contrato que se hizo es con la finalidad de que ellos pongan la grúa, al corralón y el personal, lo que acordamos que todo lo que se nos ofrezca, el arrastre de algún vehículo del Municipio".

Reconoció que es un servicio que debería prestar el Ayuntamiento pero que implicaría una inversión, "ahorita en este momento es para que nos ayude a prestar el servicio".