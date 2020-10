Un suceso llamado BH90210

Además del éxito que significó en la década de los 90, alrededor de la serie Beverly Hills 90210 hay historias de tragedia, carreras poco exitosas para sus protagonistas y hasta polémicas.

Un ejemplo son las recientes declaraciones de la actriz Jessica Alba, quien realizó una pequeña participación en 1998 cuando apenas comenzaba su carrera. Durante una entrevista para el programa Hot Ones, disponible en YouTube, Alba relató hace unos días que no le permitían ver a las jóvenes celebridades de la serie a los ojos:

"En el set de 90210 ni siquiera podía hacer contacto visual con ninguno de los miembros del elenco lo cual es muy extraño cuando estás tratando de hacer una escena con ellos", contó.

"Era como 'no puedes hacer contacto o serás echada del set'".

Y es que la dinámica detrás de cámaras fue tema de conversación en diversos momentos. Por ejemplo, a mediados de 2019, Shannen Doherty habló con la revista People sobre los rumores que por años existieron alrededor de ella en temas de mala conducta y peleas en el set.

"Alguien tuvo un problema porque yo llegaba tarde pero tal vez no sabían que yo llegaba tarde porque mi papá estaba en el hospital, o tal vez porque estaba en un matrimonio horrible", explicó.

"No lo compartí o no me preguntaron. No estoy diciendo que todo haya sido un malentendido, pero una gran parte lo fue", dijo la actriz en el marco de la reunión del elenco para el reboot de la serie asegurando que había limado asperezas y aclarado temas con sus compañeros.

A la par de las polémicas, personajes como Doherty no llegan en su mejor momento al aniversario número 30 de la serie.

La historia creada por Darren Star fue vista por primera vez el 4 de octubre de 1990 y continuaría por cerca de diez años terminando en mayo del 2000, iba dirigida a un público juvenil al seguir la vida de un grupo de amigos de clase alta de Beverly Hills, California y se convirtió en uno de los más representativos de la década de los 90.

Doherty ha tenido una de las vidas más difíciles. La actriz ha luchado contra el cáncer en los últimos años y, aunque parecía que se había librado de él, a principios de este año compartió que estaba de vuelta en etapa 4. Hace apenas unos días aseguró a la revista Elle que no estaba lista para morir.

En temas de salud, uno de los actores cuyo final fue trágico fue Luke Perry (conocido por interpretar a Dylan McKay) quien falleció en marzo de 2019 después de tener un derrame cerebral masivo a finales de febrero que llevó a que lo hospitalizaran y debido a las complicaciones perdió la vida.

Pero además aquellos jóvenes actores que se convirtieron en un fenómeno en los 90 han tenido en su mayoría carreras que no lograron mantener la misma fama con trabajos posteriores y muchos de ellos a la fecha son únicamente recordados por "Beverly Hills 90210".

Un ejemplo es Jason Priestley, quien interpretó a Brandon Walsh de la primera a la novena temporada, uno de los personajes principales. Si bien continuó participando en películas, fueron de menor escala y series de televisión no tan reconocidas. Entre sus trabajos más recientes está la comedia canadiense "Private Eyes".

Una historia similar es la de Jennie Garth (Kelly Taylor) quien sólo tuvo un éxito similar en "What I like about you" a principios de los 2000, y en su mayoría suma participaciones en películas para televisión poco reconocidas.

Quizá Ian Ziering (Steve) es de los rostros más reconocidos por la saga "Sharknado" (que tiene 6 películas) cuya primera entrega es considerada "tan mala que es buena" (de acuerdo con el sitio Rotten Tomatoes). Otros que ya no tuvieron trabajos notables son Brian Agustín Green (David), Gabrielle Carteris (Andrea) y Tori Spelling.

30

AÑOS

cumple la serie en 2020