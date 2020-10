Registro Público de la Propiedad en Lerdo sigue atendiendo pese a contagios de COVID

A pesar de los casos positivos de COVID-19, las oficinas del Registro Público de la Propiedad siguen operando con menos de la mitad del personal, ya que la mayoría fue enviada a casa como una medida preventiva en tanto se descartan o se confirman nuevos casos. La ciudadanía sigue acudiendo con normalidad.

A inicios de esta semana se confirmaron dos casos de SARS-CoV-2 entre el personal del Registro Público de la Propiedad en Lerdo. La autoridad sanitaria le informó a los trabajadores que si en 10 días no presentaban síntomas, no estaban en riesgo, mientras tanto seguirán atendiendo a la ciudadanía en lo que transcurre ese tiempo.

Cristina Alvarado, oficial del Registro, comentó que solo ella y una persona de apoyo, de los ocho que forman parte de esta dependencia, son las que se encargan de dar atención a más de un centenar de personas que acuden a diario a realizar sus trámites.

Ante tal situación, Alvarado pide paciencia. "Ahorita nada más estamos recibiendo documentos y trámites, y lo único que puedan salir en el día porque no estamos trabajando al 100 por ciento… Paciencia para todos los trámites, y que vengan protegidos", expresó.

Asimismo, pidió a los ciudadanos que acuden a realizar cualquier trámite, que lo hagan con la protección necesaria, como portando su cubrebocas y respetando las indicaciones; pasar solo tres personas a las instalaciones; y respetar la sana distancia.

"Hay mucha gente que se enoja y quieren entrar todos juntos", dijo la oficial.

Alvarado negó las quejas del personal de que no se les dotaba de los insumos necesarios para su protección. "En esta ocasión están mal porque yo les doté de gel, cubrebocas y spray de limpiar y los preveía de estos insumos. No sé por qué se quejaron, tenemos todas las precauciones", refirió.

También rechazó que el Departamento de Prevención Social del Municipio haya recomendado el cierre de las oficinas tras la confirmación de los contagios.

"Aquí no ha venido Prevención Social a decirnos a nosotros nada. Vinieron a fumigar pero no vinieron a cerrar las instalaciones. Aquí conmigo él (el titular Conrado Antúnez) no vino a decirme. Ellos quedaron en venir una vez por semana a fumigar, a sanitizar pero no a cerrar instalaciones".