¿Cómo se vivirá el Halloween en el 2020 ante el COVID-19?

Halloween es una fiesta que se vive gran furor en los Estados Unidos y parte del norte de México. En ella participan tanto los niños como los padres y jóvenes.

Sin embargo, este año, debido a la pandemia del COVID-19, tanto los padres como cualquier otra persona que desee festejar esta fiesta en el mundo, estará rodeado de muchas restricciones y preocupaciones de seguridad.

Una de las razones por las que más se espera esta fiesta en el 2020, se debe a que este año Halloween llegará en sábado con una noche de luna azul.

En muchas áreas, aún no se ha decidido si los niños podrán ir de puerta en puerta o en automóvil en busca de dulces. Un caso sonado fue el de Los Ángeles, donde prohibió el clásico “dulce o truco”, a lo que más tarde corrigió y aclara que se trataba de una recomendación. Otro evento cancelado fue el legendario Sleepy Hollow en Nueva York y el Half Moon Bay en California.

En el suburbio de St. Louis, por ejemplo, es tradición que en la Avenida Clark en Webster Groves, los vecinos salgan a decorar sus casas y jardines con grandes escenarios de halloween que incluye elementos como calabazas, esqueletos y lápidas. Suelen asistir hasta 1,000 personas sólo para seguir con la tradición.

Este año, debido al control que se busca tener sobre las multitudes con el fin de evitar más contagios, no sólo esto no será posible, sino que es importante recordar que, ya sea en los Estados Unidos o cualquier otro lado, este tipo de eventos no serán posibles, debido que también se busca evitar el contacto de dulces que pasen de mano en mano.

Los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades desaconsejan el festejo de esta fiesta este año, y brinda las siguientes recomendaciones:

*No el tradicional “dulce o truco” de casa en casa

*No asistir a fiestas de disfraces

*No usar máscara de disfraz

*No visitar “casas embrujadas” en las que pueda haber mucha gente

*Entrega de dulces en bolsas individuales

*Desfile de disfraces solo al aire libre y respetando distanciamiento social

*Organizar concursos virtuales de disfraces

Así como fueron cancelados los eventos tradicionales de Halloween como Pumpkin Festival, que normalmente atrae hasta 300,000 personas de todas partes del mundo para ver el desfile de carrozas y bandas escolares, es importante destacar que se recomienda evitar los lugares abarrotados con eventos que puedan atraer a la multitud, ya que forman parte de los lugares y eventos de alto riesgo de contagio de coronavirus.