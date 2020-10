Eugenio Derbez se disfrazó y evadió guaruras para ver a José Eduardo

Uno de los momentos más difíciles que vivió Eugenio Derbez fue cuando Victoria Ruffo le quitó la patria potestad de José Eduardo, lo que los mantuvo alejados por mucho tiempo.

El actor reveló durante una transmisión en vivo que durante esa época llegó a disfrazarse para poder pasar desapercibido y ver a su hijo.

“Intenté meterme a su casa varias veces pero estaba rodeada de guaruras porque ya andaba con Omar… un día llegué hasta el elevador disfrazado… me puse barba, bigote, gorra y llegué hasta el elevador… pero ya cuando estaba a punto de meterme al elevador me regresaron”, contó.

Derbez confesó que sufrió mucho, pues explicó que quería poder decirle a José Eduardo que él estaba para él.

“Otro día lo saqué de la escuela porque ahí lo iba a buscar para hablar con él, pero estaba muy chiquito para explicarle todo, quería decirle: ‘hijo aquí estoy’; y hasta la fecha no sé qué historia le habrían contado y eso me dolió mucho, por eso muchas veces sale ese dolor a través de una broma”, señaló visiblemente afectado.

Eugenio siguió hablando sobre lo que sintió cuando no pudo ver la infancia de su hijo de cerca.

“Para mí fue un dolor tremendo que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo porque ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, entonces yo no me podía acercar a la casa de José Eduardo y era lo que más me dolía”, indicó.

Asimismo, reveló que las bromas que suele hacer sobre su expareja Victoria Ruffo son una forma de sacar todo el dolor que vivió en ese tiempo.

“La verdad es que Ale también me dice ‘por favor ya deja de mencionarla’ y sí, creo que ya deberíamos dejar de mencionarla. Yo lo hago porque soy muy bromista… pero también hay un dolor muy profundo detrás de esas bromas porque yo creo que no hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo”, comentó.

Por último, Derbez hizo un llamado a todos los padres famosos para pensar en el bien de sus hijos, antes de realizar actos como los que le sucedieron a él.

"No voy a decir nombres pero compañeros del medio, cuando veo que no los dejan ver a sus hijos, ya sea hombres o mamás, digo: ‘Dios mío, no lo hagan porque es le peor daño que pueden hacerle al niño’, una cosa es el pleito entre los papás, dejen que los vean, se los suplico”, finalizó.