Función '¿Sigues ahí?' de Netflix podrá ser deshabilitada

Durante la contingencia sanitaria uno de los servicios que vio crecer su demanda sin duda fue Netflix. Los maratones de series y películas se hicieron más comunes, aunque, hay que aceptarlo, no es necesario una emergencia de salud para que los usuarios pasen horas viendo contenido. El problema es que la plataforma tiene un sistema para que, pasadas algunas horas, pregunte si aún se está viendo el video. Quienes odian que eso pase pronto podrán deshabilitarlo.

Y es que esta función le resulta molesta a muchos por dos razones: uno, no quieren ver interrumpido su contenido y tener que dar clic para continuar, y dos, ¿quién quiere que le recuerden que ha pasado mucho tiempo frente a la TV o el dispositivo móvil?

Pues al parecer Netflix ya entendió que esta función, que tiene la buena intención de detener la reproducción para que no te pierdas nada en caso de quedarte dormido, no es del agrado de todos y está planeando incluir la posibilidad de apagar esa ventana emergente que aparece después de ver tres episodios seguidos de algo.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la nueva función ha estado en prueba durante un tiempo en ciertas regiones. De hecho, un portavoz de Netflix confirmó que la opción todavía está en modo de prueba. Sin embargo, en las últimas semanas, usuarios de Twitter y TikTok ya han mostrado su emoción por la posibilidad de quitar esta ventana.

Según lo que han publicado los usuarios que ya han tenido acceso a esta actualización, si bien la venta de "Todavía estás viendo..." todavía se despliega ahora les da dos opciones a elegir: poner solo que sí o seguir reproduciendo sin preguntar de nuevo para poder ver por horas sin que la plataforma los cuestione al respecto. No obstante, por ahora no hay una confirmación de que la empresa planee dar esta función a todos los usuarios.

Categorías ocultas

Si la plataforma nunca te muestra el mensaje para preguntarte si sigues ahí porque tiene tiempo que no encuentras contenido interesante para ver, pero no quieres cancelar tu suscripción, te compartimos que Netflix cuenta con una buena cantidad de contenidos que no están disponibles de manera abierta pero que es posible activar.

A continuación te compartimos un truco para conseguir mucho más contenido de lo que se puede ver o encontrar a simple vista.

El primer punto es señalar que, para ver las categorías ocultas es necesario usar un navegador web, ya que ingresarás a ellas con una URL concreta en la que vas a modificar una parte. Escribe en la barra del navegador la página https://www.netflix.com/browse/genre/**** y, el secreto está en que deberás sustituir los asteriscos por una serie de números según lo que te interese ver.

Estos son algunos de los contenidos que podrás activar:

Películas para toda la familia 783

Educativas para niños 10659

Disney 67673

Largometrajes familiares 51056

TV infantil 27346

Películas españolas 58741

Películas británicas 10757

Películas francesas 58807

Películas africanas 3761

Películas australianas 5230

Películas belgas 262

Películas chinas 3960

Películas alemanas 58886

Películas indias 10463

Películas irlandesas 58750

Películas italianas 8221

Películas japonesas 10398

Películas coreanas 5685

Películas latinoamericanas 1613

Películas de Oriente Medio 5875

Películas rusas 11567

Comedias 6548

Documentales 6839

Música 1701

Ciencia ficción y fantásticas 1492

Thrillers 8933