Empresarios ven desdibujadas las elecciones en Coahuila

En la contienda por las curules del Congreso de Coahuila, los aspirantes han logrado poca identificación con los votantes, por lo que las cámaras empresariales buscan promover la responsabilidad cívica de acudir a las urnas entre sus agremiados.

Carlos Braña, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que la pandemia por COVID-19 ha afectado las campañas, además de que los candidatos poco aprovechan los foros, como el que se otorgó en este organismo, donde no acudieron todos los aspirantes del distrito 10, entre ellos, PRI y PAN.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que las elecciones intermedias no suelen generar mucho interés, pero admitió que los candidatos "no han logrado llevar sus propuestas a la gente, creo que es parte de la incertidumbre de la misma pandemia, les pega en las restricciones, por la apatía de la gente, por el temor a contagiarse y la prudencia de los mismos ciudadanos que hemos tenido, de no asistir a eventos donde haya mucha gente".

En la última elección que fue solo para renovar el Congreso del estado, en 2014, se alcanzó un 39.6 por ciento de participación, es decir, 4 de cada 10 coahuilenses acudieron a las urnas, 6 de cada 10 determinaron no ejercer su voto, mientras que en el 2018, cuando se renovó también la Presidencia de la república, senadurías, diputaciones federales y alcaldías, se tuvo una participación del 62.4 por ciento.

En Torreón el desinterés fue mayor, pues solamente 37.4 por ciento acudió a las urnas para elegir diputados locales en 2014, mientras que en el 2018 acudió un 66.2 % de la ciudadanía a ejercer su voto. En esta ocasión, se estima que el abstencionismo será mayor por la pandemia.