'Fideicomisos han sido espacios de corrupción', considera Citlalli Hernández

La candidata a la secretaría general de Morena, Minerva Citlalli Hernández Mora, consideró que los fideicomisos han sido espacios de corrupción y que no se han destinado para sus fines por lo que el cambio de gobierno y la transformación implica darle un enfoque administrativo distinto. "No es que se eliminen los fideicomisos, nadie se ha atrevido a negarlo, los fideicomisos han sido espacios de corrupción, no se han destinado para lo que se plantea o para sus fines y lo que busca el actual gobierno y la mayoría legislativa de Morena en las cámaras es justamente reorientar el gasto público", manifestó.

En su visita a La Laguna para reunirse con militantes y simpatizantes, la senadora con licencia dijo ayer que en plena pandemia por el COVID-19 y crisis económica, el Gobierno federal necesita reasignar el presupuesto público pero que ello no significa que se dejará de apoyar a los distintos rubros a los que se destinaban los 109 fideicomisos, propuesta que avaló en lo general y por mayoría la Cámara de Diputados y que será discutido por el Senado. "No significa que se quitará el presupuesto a los distintos rubros donde estaban destinados estos fideicomisos sino que más bien se reorientará el gasto y se asumirá un enfoque más eficiente de ese presupuesto", agregó. Hernández dijo que es importante hacer el llamado a la ciudadanía a que no se deje llevar por los escándalos sin argumentos y a que revisen en qué consiste dicha reforma. "Necesitamos combatir la corrupción y necesitamos que el dinero se destine a lo que se tiene que destinar y tengo la certeza de que el Gobierno de México no le dará la espalda a la ciencia, ni a la cultura, ni a las víctimas, ni a varios de los rubros en los que estos fideicomisos, en teoría, se tendrían que haber utilizado y francamente no se han utilizado, se han destinado a amigos, a empresas o se han desviado recursos", mencionó. BUSCA RECONCILIACIÓN EN MORENA COAHUILA Por otro lado, la candidata destacó que de llegar a la secretaría general de Morena buscaría un llamado a la reconciliación entre la militancia de Coahuila pues reconoció que hay un histórico nivel de conflicto. "El llamado a la reconciliación tiene que ser profundo, entender que Morena es un partido que tiene una expectativa social alta como para quedarnos en los conflictos, nos tocará reconstruir donde tengamos que reconstruir, si recuperamos la institucional, nuestros comités estatales y municipales, me parece que podemos orden. Es difícil el estado donde Morena ha tenido un crecimiento más lento, Morena es un partido político muy nuevo pero en ese sentido toca que en Coahuila estemos muy al pendiente, a veces desde el centro de la ciudad, algunos estados se descuidan, creo que en parte eso ha pasado en Coahuila, no ha habido un acompañamiento constante de las dirigencias" refirió.