'Bendición de Dios', contagiarse de coronavirus: Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que haberse contagiado de coronavirus es una "bendición de Dios", y aseguró que buscará que todos los estadounidenses enfermos, en particular los mayores, reciban el tratamiento que él recibió, y que lo hizo sentir bien "de inmediato".

Vía Twitter, Trump difundió un video que inicia así: "Hola, quizá me reconozcan, soy su presidente favorito". Elogió el coctel de anticuerpos sintéticos de la farmacéutica Regeneron. "Me dieron otras cosas, pero creo que esa fue la clave… Fue increíble, me sentí bien de inmediato. Dicen que es terapéutico, yo creo que es una cura", señaló.

Mencionó también el tratamiento con anticuerpos cuya autorización para emergencias busca la firma de biotecnología Eli Lilly. "Si están en el hospital y no se sienten bien, vamos a a tratar de que las tengan, y que las tengan de forma gratuita". Subrayó que tienen disponibles "cientos de miles de dosis" y que está listo para autorizarlas en casos de emergencia. Sobre las vacunas, dijo que si bien considera que podrían estar listas antes de las elecciones del 3 de noviembre, está consciente de que "se involucra a la política" y que por ello es probable que tarden más, "justo después de la elección".

"Quiero que todos reciban el mismo tratamiento que su presidente, porque me siento grandioso, perfecto. Creo que esto fue una bendición de Dios, una bendición disfrazada. Escuché de este fármaco, pedí tomarlo, fue mi sugerencia, pero hizo un trabajo fantástico".

Insistió en acusó a China de esparcir el coronavirus y aseguró que "va a pagar un precio por lo que ha hecho a este país, por lo que ha hecho al mundo".

