Llega a México el Mi 10, el nuevo smartphone de Xiaomi

Este nuevo dispositivo de la línea insignia de Xiaomi cuenta con una cámara de 108 megapixeles (MP) y captura de video en 8K, gracias a lo cual la empresa espera mantener su posición como una de las cinco marcas más vendidas en el país. Por otra parte, tiene una configuración de cámara cuádruple con sensor ultra claro de 108MP que, asegura la marca, captura el mejor contenido de fotos y video.

"El Mi 10 lleva la fotografía y videografía a la vanguardia con su impresionante configuración de hardware y funciones de software. Equipado con un impresionante señor primario de 108MP, el Mi 10 ofrece uno de los sensores de smartphones más grandes actualmente en el mercado", afirma Xiaomi. Una característica más es su lente ultra gran angular de 13MP para capturar más de una imagen.

También tiene un módulo de enfoque automático láser en la cámara principal, modo nocturno 2.0 y flash dual para, según la empresa, capturar detalles inigualables durante la fotografía diurna y fotografías más brillantes y claras durante la noche. En cuanto al video, el Mi 10 ofrece función de grabación de video UHD 8K a 30fps (cuadros por segundo).

Además, incluye diferentes modos de video como vertical, enfoque color, ShootSteady, Vlog y cámara lenta. En el área de audio el smartphone tiene un sistema de altavoz dual simétrico tanto en la parte superior como en la inferior. La configuración incluye dos altavoces superlíneales 1216 y una cámara de altavoz equivalente a 1.0cc con una amplitud de altavoz de hasta 0.5mm.

Xiaomi también destaca que el Mi 10 "está sintonizado especialmente en cada nivel de volumen discreto, lo que ayuda a producir una fidelidad de sonido superior. Estas características se unen para crear una experiencia de audio de smartphone extraordinaria e inmersiva".

El Mi 10 tiene una pantalla TrueColor DotDisplay AMOLED curvo de 6.67 pulgadas. "Esta tecnología de pantalla de nueva generación produce un brillo más alto (hasta 1200nit de brillo máximo) y una mejor eficiencia energética que su predecesora, mientras que una pantalla SmoothSync de 90Hz proporciona una respuesta de pantalla rápida y fluida para una experiencia sin tropiezos", afirma la empresa.

Destaca además que cuenta con sensores de brillo dual para brindar mayor comodidad visual. De hecho, cuenta con la certificación TÜV Rheinland de luz azul baja y están verificados por HDR10+. Cuenta con una parte delantera y trasera curva en 3D con bordes contorneados suaves y biseles laterales delgados "para permitir la sensación más cómoda para la mano de la serie Mi hasta ahora".

Para garantizar la durabilidad, el dispositivo cuenta con Corning Gorilla Glass 5 tanto en la parte delantera como trasera. El smartphone cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 865 habilitada para redes 5G y Wi-Fi 6. Además tiene un sistema de enfriamiento avanzado que consta de una gran cámara de vapor, así como grafito multicapa y pilas de grafeno que disipan el calor generado durante el uso a largo plazo para garantizar un máximo rendimiento. Su batería, compatible con carga inalámbrica estándar e inversa es de 4,780 miliamperios (mAh).

Time to teardown #Mi10!



Can you spot the differences from #Mi10Pro? #LightsCameraAction pic.twitter.com/YiwGVmgz3P