Meghan Trainor anuncia que está embarazada de su primer hijo

La cantante estadounidense Meghan Trainor se une a la lista de famosas que han anunciado la espera de sus bebés durante la pandemia de COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete del éxito musical All About That Bass anunció lo feliz que se encuentra por la espera de su primer hijo junto a su esposo Daryl Sabara con una fotografía del ultrasonido de su bebé, colgando de un arbolito de Navidad.

"¡Todos saben por cuánto tiempo he querido esto!. @darylsabar y yo estamos más que felices y emocionados por conocer a esta pequeña belleza a principios del próximo año! ¡Estamos embarazados!", escribió Meghan de 26 años junto a emojis de llanto y enamoramiento.

Por su parte, el actor que hace años protagonizó la película Spy Kids, publicó la misma postal en su propio perfil de Instagram, acompañada del siguiente mensaje: "Te amo @meghan_trainor y no puedo esperar para comenzar una familia contigo".

Esta noticia llega solo dos meses antes del segundo aniversario de bodas de la pareja. Las estrellas se casaron en diciembre de 2018 en una ceremonia íntima en su patio trasero, durante el cumpleaños 25 de Meghan. "Ser una recién casada es increíble", le dijo en aquel momento a E! News. "Me encanta", agregó.

En julio de este año, Sabara celebró que hace cuatro años conoció a quien considera su "mejor amiga", quien ahora es su esposa y el amor de su vida. "Gracias por siempre mirarme de ese modo. No puedo esperar por siempre contigo", expresó en un post que los mostraba sonrientes.