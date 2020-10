Sue Bird y Megan Rapinoe celebran finales de la WNBA con beso

En la celebración del título, se dio una imagen que pasará a la historia del deporte. El beso entre Bird y Megan Rapinoe, dos de las mejores deportistas estadounidenses de los últimos tiempos. La basquetbolista es cuatro veces campeona de la WNBA y once veces All Star. También cuenta con cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos y dos títulos de la NCAA.

Por su parte, Megan Rapinoe juega para el OL Reign de la Liga Nacional de Futbol Femenil. Es seleccionada estadounidense y desde el 2006 ha conseguido dos mundiales y una medalla de oro en Juegos Olímpicos.

El triunfo de Seattle se dio por marcador de 92-59 contra Las Vegas Aces. En el partido, Breanna Stewart anotó 26 puntos y fue nombrada como la MVP de las Finales de la WNBA, mientras que Sue Bird también tuvo un rol importante en el partido al registrar cinco puntos y siete asistencias.

File this under things we love to see. pic.twitter.com/vSsQLFFcG3