AC/DC marca su regreso a la música con Shot in the Dark

AC/DC marca su regreso a la música con el nuevo sencillo Shot in the Dark que formará parte de su próximo álbum luego de no publicar material discográfico desde hace seis años, cuando sacó a la venta Rock or Bust, en 2014.

Shot in the Dark es el primer vistazo que lanza la mítica banda de hard rock australiano de su esperado disco Power Up, que estará disponible a partir del 13 de noviembre. Ver esta publicación en Instagram 'POWER UP' OUT NOVEMBER 13. Link in bio. #PWRUP Una publicación compartida por AC/DC (@acdc) el 7 de Oct de 2020 a las 7:00 PDT El estreno de la canción ha fascinado a los seguidores de la agrupación que hace unas semanas comenzó a dar pistas de su regreso a través de redes sociales. "¿Están listos?", publicó la banda junto al lema #PWRUP y una foto de la que será la nueva alineación de la banda con sus integrantes originales: el vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams, además de Angus Young y Stevie Young en las guitarras. Tal reunión parecía imposible años atrás, después de la muerte del guitarrista y fundador del grupo Malcom Young en 2017, justo un año después de que Johnson abandonara la última gira de la banda en 2016 por problemas de audición (fue reemplazado por Axl Rose de Guns N' Roses en varias fechas).