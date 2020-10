'Vamos por todo', dice Julio Furch sobre recta final de Guard1anes 2020

El capitán de Santos Laguna, Julio César Furch, dejó en claro que irán por la mayor cantidad posibles en lo que resta del Guard1anes 2020, aunque aseveró que será complicado ubicarse dentro de los cuatro primeros.

"Con el partido del fin de semana, podemos acercarnos allá en la parte más alta (tabla), pero creo que será algo complicado estar dentro de los primeros cuatro" dijo el nacido en Argentina, durante la conferencia de prensa virtual albiverde de este miércoles desde el TSM

"Son equipos que están luchando arriba y sacando puntos tanto de local como de visitante, la verdad que es algo difícil meterse entre los cuatro, nosotros tratamos de poder conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en esta parte final del torneo con varios partidos de local" resaltando que buscan que el Corona sea una fortaleza como el último año, en donde apenas perdieron un duelo, ante los Pumas de la UNAM.

Dijo que tras reencontrarse con el gol, le da la confianza para seguir anotando en la recta final de la campaña, ya que era algo que venía buscando y necesitando.

"Si bien no he tenido muchas situaciones de gol, eso también me dejaba algo tranquilo, porque si estaría fallando mucho, me pondría nervioso, la verdad que me encantaría tener más (opciones)".

Más información mañana en la edición impresa