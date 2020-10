Transportistas piden orden contra 'cinqueros'

Representantes del gremio del transporte público en Torreón llamaron a las autoridades municipales a no ceder en sus acciones de inspección y sanción para taxistas que realicen sus servicios de forma irregular, se refirieron al tema de choferes que levantan pasaje en rutas de camión y que se resisten a ser "metidos en orden", los llamados "cinqueros".

Fue durante el lunes en la mañana que un grupo de taxistas, acompañados por ciudadanos, se manifestaron en el cruce de la calzada Colón y el bulevar Revolución, incluso cerraron un tramo de la zona en reclamo por supuestas acciones de hostigamiento de parte de la Dirección de Autotransporte y de Movilidad Urbana, incluso exigieron la salida de sus titulares, Rafael Rosales y Héctor Rivera, respectivamente.

No obstante, los representantes del gremio de transportistas, José Ángel Cuéllar y Roberto Cerna, ofrecieron a El Siglo de Torreón su punto de vista respecto a dicho fenómeno, al cual catalogaron como "una irregularidad que debe ser atendida por las autoridades".

"Llenan el coche con cuatro personas más el chofer y cobran una cantidad similar o a veces uno o dos pesos mayor a la que cobramos nosotros, tenemos que buscar el punto de equilibrio, nuestras inversiones son altas y nuestros costos de operación son muy altos por ahorita la pandemia…Pero no se vale que vengan estas personas, a hacerse las víctimas, diciendo que están siendo extorsionados y son perseguidos, solamente porque quieren seguir con esas prácticas, esto se tiene que terminar, se lo hemos dejado en claro al propio Héctor Rivera y a la regidora de la comisión (Marcela Marrero), ellos saben perfectamente que este problema sigue y constantemente estamos documentando", afirmó Roberto Cerna.

El empresario del transporte público además negó que se busque entrar en conflicto con el gremio de taxistas en la ciudad, pues afirmó que los concesionarios de camiones tienen identificadas a las personas que se manifiestan contra la autoridad.

"Sabemos perfectamente que no son concesionarios, son operadores que se resisten a dejar de hacer la práctica de cinqueros, pero bueno, lo que pedimos es que se aplique el reglamento, nos guste o no, tenemos que estar apegados a lo que dice, de otra forma esto va a ser un caos, un desorden al que nadie quiere regresar, así estuvimos mucho tiempo en las épocas de violencia… Creo que poco a poco hemos ido avanzando, no digo que ahorita el Municipio esté trabajando muy bien, faltan muchas cosas, sobretodo pedimos más inspectores, más vehículos, pero tampoco estamos como antes", dijo Cerna.

Por su parte, José Ángel Cuéllar negó que la práctica de taxistas de levantar pasaje de las rutas de camiones sea una acción justificada, señaló que la mayor parte de los concesionarios "ha luchado" por modernizarse y ofrecer servicios diferenciados con aplicaciones digitales y otros apoyos.