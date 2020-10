Protesta personal del ISSSTE Torreón

Personal del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE de Torreón se manifestó ayer para exigir la destitución de Ana Celia Machado Navarro, coordinadora de Recursos Humanos, a quien acusan de supuestamente violar los derechos laborales de los trabajadores.

Minutos después de las 8:00 horas los inconformes protestaron en los accesos principales de la unidad de salud, con pancartas y acompañados de José Ricardo Muro Ramírez, secretario general de la Sección XI del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE en Coahuila, así como de Salvador Sepúlveda Zamarripa, delegado local.

Durante la manifestación, denunciaron que no hay un trato cordial entre la titular de Recursos Humanos y el personal para el buen funcionamiento del hospital, además de que no se toma en cuenta al personal de base para ocupar los puestos de confianza. También señalaron que "suspende cuando quiere" vacaciones, permisos y licencias y que les está quitando los estímulos por COVID-19, entre otras irregularidades.

"Se le ha invitado a la persona a que sea más cordial, a que conozca las condiciones generales de trabajo y que trate bien a los trabajadores, tiene que haber un respeto. Estamos trabajando con mucha presión por lo del COVID y los compañeros no merecen que los traten mal. Si una persona tiene derecho a un permiso y de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, se le tiene que autorizar, para eso tenemos quién supla, quién cubra", expresó Muro Ramírez.

Por su parte, la coordinadora de Recursos Humanos se defendió de tales acusaciones y dijo que sí da trato cordial a los manifestantes, pero agregó que "para ellos el trato cordial es darles todo lo que solicitan, aunque no tienen derecho a ello; dándoles yo todo a lo que ellos tienen derecho conforme a la ley y las condiciones generales de trabajo".

Ana Celia Machado Navarro aclaró que los puestos de confianza, por su propia naturaleza, no es obligatorio que sean otorgados al personal de base, pues son dos clases de trabajo diferentes de acuerdo a la ley. "No suspendo cuando quiero, suspendo cuando el caso lo amerita, cuando las y los trabajadores incurren en una violación a la ley, y de lo cual ellos están conscientes", expresó. De igual manera, comentó que los estímulos por COVID-19 se entregan a quienes realmente lo merecen y tienen derecho a ellos. "Y los manifestantes quieren que se les dé a quienes no tienen derecho".

Finalizó diciendo: "estoy desempeñando mi trabajo, ajustando todos mis actos a lo que ordenan las leyes con absoluto respeto a los derechos de las y los trabajadores y total apego a las condiciones generales de trabajo del ISSSTE".

Ante esta problemática, el director general de la clínica, Alejandro Gómez Alvarado, solicitó al personal a través de la delegación sindical que le hicieran llegar las inconformidades y las quejas para ver si tenían sustento y tratar de resolverlas. Explicó que lo que sucede es que el área de Recursos Humanos está aplicando los lineamientos de acuerdo a la normatividad y las condiciones de trabajo y ha habido resistencia por parte de los trabajadores en el sentido de permanencia en sus horarios de trabajo y las horas de entrada y salida.

Sin embargo, insistió en que se analizará la problemática y que de momento Machado Navarro continuará al frente del cargo, pues son las autoridades administrativas a nivel estatal y nacional las que pueden realizar movimientos con el personal de confianza. "Necesitamos analizar bien estas quejas, estas inconformidades, para ver si realmente tienen sustento y hay que corregirlas, o de lo contrario hacerles ver que se está trabajando de acuerdo a una normatividad establecida", concluyó.