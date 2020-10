Se dice abierto al diálogo con taxistas

El subdirector de Transporte en La Laguna de Durango, Armando Ramírez Barley, dijo que los líderes de taxis y sindicatos no le han externado directamente ninguna inconformidad respecto a la expedición de permisos para circular sin placas, mismos que aseguró han sido pocos. También dijo que sus puertas están abiertas a cualquier diálogo.

"No se han expedido tantos permisos. Se han dado en los dos años y cuatro meses que tengo aquí 28 permisos que considero que no son muchos como para decir que traemos un chorro de permisos y son permisos que además se vencen cada 15 días y se les otorgan a las personas que traen problemas con las placas", dijo el funcionario estatal.

Agregó que en su caso no ha actuado de manera irregular. "Yo estoy dispuesto a que ellos vayan y denuncien ante la Fiscalía si yo estoy haciendo alguna cosa mal. Yo quisiera que comprueben. A mí me mandaron a trabajar y es lo que estamos haciendo, ellos conmigo no han hablado y no han venido, hasta ahorita yo no los he visto", dijo Ramírez Barley.

Como se informó el pasado lunes, trabajadores del volante de 25 organizaciones anunciaron que en dos semanas realizarán una caravana en sus unidades partiendo de Gómez Palacio a la ciudad de Durango, a fin de buscar entrevistarse con el secretario de Gobierno, Adrián Alanís; o con el gobernador, José Rosas Aispuro; para exponerle varias inconformidades y peticiones.

Los manifestantes dijeron que el Gobierno no les ha apoyado ante la solicitud que hicieron hace meses por la pandemia de rebajarles el refrendo debido a la disminución del pasaje.

Ramón Nevárez, secretario general del Sindicato Alianza de Gómez Palacio, mencionó que han tenido problemas debido a la cantidad de taxis que circulan sin placas o con permisos provisionales para hacerlo de esta manera y nadie los sanciona. Agregó que se han estado autorizando concesiones nuevas por parte de la Subdirección de Transporte.

Al respecto el funcionario estatal mencionó que siempre ha estado abierto al diálogo con los transportistas. "Yo siempre tengo las puertas abiertas para todo mundo, yo no me cierro. Lo que es de los descuentos de los refrendos eso es a través de la Secretaría de Finanzas y no me compete a mí", dijo Ramírez Barley.