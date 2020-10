Nadia Podoroska hace historia en Roland Garros

Nadia Podoroska hizo historia en el Abierto de Francia, como la primera mujer en la era abierta que supera la fase preliminar y alcanza las semifinales del torneo.

A la argentina le preguntaron si se animaba a pellizcarse para asegurarse que no estaba inmersa en un sueño: "No. Es que no quiero despertarme", replicó tras despachar el martes 6-2, 6-4 a la tercera preclasificada Elina Svitolina.

Número 131 del mundo, Podoroska jugó agresiva de principio a fin. Definió su tercera bola de partido con un tiro ganador cruzado, rompiéndole el saque a Svitolina por octava ocasión.

Culminada la obra, Podoroska soltó su raqueta por los aires, inclinó la cabeza hacia atrás y apretó los puños.

"Me cuesta decir algo ahora. Gracias a todos por el aliento. Estoy muy feliz", declaró ante el puñado de espectadores en la cancha principal Philippe Chatrier.

Podoroska ya lleva ganados más partidos en este Roland Garros (ocho) de los que usualmente se necesitan para alzar el trofeo de campeona.

Ello obedece a que la nacida en Rosario debió sortear tres partidos de la fase previa hasta acceder al torneo. Nadie había logrado eso aquí en la era abierta que comenzó en 1968. El antecedente más reciente en los otros tres grandes corresponde a Alexandra Stevenson en el Wimbledon 1999.

Podoroska estaba aturdida como todos los presentes, en un torneo marcado por las sorpresas. Pero la lograda por la argentina de 23 años las supera en creces. Ni siquiera había encadenado victorias sucesivas en el circuito de la WTA. Tampoco se había medido contra una jugadora del Top 20 del ránking, y desde luego, tampoco la había derrotado.

No tuvo miedo escénico ante una experiencia inédita en su carrera. Mostró todo su repertorio para jugar en la superficie de arcilla, apelando con maestría a los 'drop shots'. Podoroska totalizó 30 tiros ganadores contra Svitolina.

Su rival será la adolescente polaca Iga Swiatek, también debutante en semifinales de un grande. Swiatek, 54ta en el ránking, puso fin a la marcha de la italiana Martina Trevisan, otra jugadora que había sorteado la fase previa, imponiéndose 6-3, 6-1.

Al iniciar la jornada, la estadounidense Danielle Collins alcanzó los cuartos de final en París por primera vez tras derrotar 6-4, 4-6, 6-4 a la tunecina Ons Jabeur.