Desaparición de fideicomisos dejará vulnerables a muchos laguneros: MC

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Gómez Palacio, Alejandro Mata, externó que este partido político ha expresado su preocupación por la desaparición de fideicomisos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

"Lo anterior dejará vulnerables a muchas laguneras y laguneros, estamos siendo testigos de uno de los más grandes saqueos en la historia de nuestro país, un dictamen que pretende desviar 68 mil millones de pesos de forma opaca y discrecional. Estamos conscientes que muchos de los fideicomisos no se han manejado de la manera más correcta o no con la transparencia y eficiencia que demanda la población, pero consideramos en Movimiento Ciudadano que fondos como los siguientes: Metropolitano, para Desastres, Deporte, Financiera rural y Ciencia y Tecnología, no deben desaparecer, sino al contrario, incrementarse, así como revisar y mejorar la implementación de estos recursos", dijo Mata.

Señaló que a nivel local, coinciden con la dirigencia nacional y la postura del coordinador estatal, Óscar García Barrón, de eficientar e incrementar el apoyo a estos rubros en la Comarca Lagunera.

Recientemente, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, expresó que uno de los temas prioritarios para el estado a tratar por parte de los gobernadores federalistas con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es el recorte presupuestal para la entidades, pues de inicio la entidad lleva un 6% de recursos menos asignados para 2021 en comparación con este año debido a la eliminación de fondos como el Metropolitano o el Fortaseg y disminución en recursos para infraestructura, Agua o Ciencia y Tecnología.