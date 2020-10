Plan de inversión federal no beneficiará a La Laguna

Aunque los proyectos de infraestructura del plan para la reactivación económica anunciado por el Gobierno federal podrían generar ventas indirectas para algunas industrias, la realidad es que el beneficio será mínimo para la región, consideró Carlos Braña Muñoz, presidente de la Canacintra en Torreón.

Señaló que, como Iniciativa Privada, conviene que le vaya bien a México, y si hay inversión, es una señal de que el sector empresarial quiere que así suceda, pues sus esfuerzos y sus intereses se encuentran aquí, sin embargo, advirtió que ninguna de estas obras viene para Coahuila ni beneficiará a la región Lagunera.

"El anuncio de un plan de inversión sin duda es positivo, indirectamente algo caerá, en algo nos beneficiará, seguramente habrá empresas aquí que en diferentes zonas del país puedan estar vendiendo y estas obras de infraestructura de alguna forma ayudarán, pero el tema es que no es directo, no es una obra que viene a Coahuila y que detone aquí la reactivación económica, que ayude directamente", expuso.

Consideró que el hecho de que se desarrolle obra en el país ayuda al desarrollo de la economía y que posiblemente existan empresas locales que puedan surtir algo a las constructoras que van a trabajar en estas 39 obras que fueron anunciadas por el Gobierno federal y los empresarios, pero insistió en que sería algo indirecto.

"Quisiéramos que, en los próximos paquetes de obras, sí venga algo para Coahuila", dijo.

El titular de la Canacintra opinó que el que se haya dejado fuera a Coahuila y a Durango, así como a otros estados que integran la Alianza Federalista, no significa necesariamente un "revanchismo" político, aunque reconoció que al presidente de México no le gusta que se le cuestione ni se le critique.

"Tampoco creo que vaya a ser un tema de revanchismo, creo que como estados se tienen que defender y pronunciarse por lo que no están de acuerdo y la Alianza Federalista es lo que está haciendo, yo esperaría que no se dejen de pronunciar en lo que no están de acuerdo", comentó.