El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, lamentó que estados como Coahuila y Durango hayan sido dejados fuera del Plan de Inversión Pública 2021 que presentó ayer lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zermeño destacó que la omisión de ambas entidades en los proyectos de inversión federal son además un reflejo de la falta de un “federalismo” en la actualidad, actitud del Gobierno Federal que también se ha visto reflejada en otras situaciones como la baja en participaciones federales, la posible desaparición de fideicomisos y del del fondo de fortalecimiento a la seguridad pública de municipios (Fortaseg).

“Ya llevamos dos años donde no hay obra federal, digo no es que no pase nada, la realidad es que pues hemos venido trabajando con lo que tenemos y vamos a salir adelante, más allá de que exista pues esta alta de atención hacia estados como Coahuila, se anunció este año por el propio presidente de la república, la inversión para traer agua a la Laguna, yo espero que un proyecto de este tamaño sí esté contemplado en los recursos de Conagua para que podamos contar con esta obra necesaria para la Comarca Lagunera”.

El alcalde de Torreón llamó nuevamente a las autoridades federales a que se tomen en cuenta las necesidades de los estados y los municipios en las tomas de decisiones respecto a la economía y acciones de gobierno, aunque admitió que ante dicha actitud de la federación no queda otro camino a nivel local que mejorar la administración de recursos locales y apelar a la “responsabilidad”.

“Por eso yo he insistido, el tema es que el federalismo tiene que tomar en cuenta los distintos órdenes de gobierno, el país no puede estar gobernado por caprichos de manera centralizada, tiene que tomarse en cuenta las necesidades reales en todo México, independientemente quien gobierne, le guste o no le guste arriba, el presupuesto es de todos, los recursos federales son de todos, los impuestos que pagamos los mexicanos son de todos, entonces tiene que haber un diálogo para buscar distribuirlo con equidad, dando prioridad a aquellas cuestiones que puedan ser planteadas en las distintas regiones del país”.

El Plan de Inversión Pública 2021 contempla un total de 39 proyectos de infraestructura y energía, se trata de recursos por más de 297 mil millones de pesos, en su mayoría dirigidos a estados del centro y sur del país.

Ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, también recriminó el hecho de que el Gobierno Federal dejara fuera a la entidad de dicho plan, afirmó que “es un retroceso muy grande” y que podría significar otro “año perdido” ante el escenario general de falta de apoyo presupuestal.