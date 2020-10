Gorriarán quiere ganar todos los puntos restantes del Guard1anes 2020

Con la intención de sumar su tercera victoria consecutiva, los Guerreros del Santos Laguna preparan su partido del próximo domingo ante los Xolos de Tijuana, encuentro que había sido postergado a causa de los casos positivos de COVID-19 que se presentaron en el equipo fronterizo.

Fernando Gorriarán atendió esta tarde a los representantes de los medios de comunicación, en una conferencia de prensa virtual, donde aceptó que aunque no dieron su mejor partido ante Puebla, el haber conseguido la victoria les ayuda a trabajar con mayor tranquilidad: “tenemos muchas cosas por mejorar, creo que no hicimos un gran partido, lo sabemos, pero logramos el triunfo en una cancha difícil y ante un rival muy complicado, creo que se afronta distinto la semana, aunque tenemos cosas por corregir, quizá no estuvimos muy precisos con la pelota, en tiempos no pudimos presionar como queríamos, son cosas por trabajar, pero que con la victoria se trabaja distinto”, declaró.

Tras una primera mitad del torneo, que representó dificultades para los Albiverdes, Gorriarán considera que el futuro les sonríe al ofrecerles cuatro partidos en casa y solamente uno como visitantes: “creo que ya pasamos la peor parte del torneo, que estuvimos viajando fin de semana tras fin de semana, tuvimos tres partidos de visita de forma consecutiva y no es fácil para cualquiera, conseguimos 6 de 9. La verdad es que el equipo hizo un gran esfuerzo y ahora tenemos que asegurar los cuatro partidos de local e ir a ganar a León, que va a ser un partido muy difícil, pero creo que somos capaces de ganar todos los puntos".