Carlos Rodríguez es baja para México tras dar positivo a COVID-19

A través de redes sociales, Carlos Rodríguez anunció que no podrá unirse a la Selección Mexicana debido a que dio positivo a la prueba de COVID-19.

El volante de los Rayados de Monterrey lamentó perderse el viaje a Holanda debido a que se encuentra aislado y cumpliendo con los protocolos recomendados por el personal de salud.

"Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones" (SIC) escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que, el futbolista participó en el duelo del club regiomontano ante los Gallos del Querétaro el pasado domingo, y su plan era viajar este lunes para incorporarse con el resto de los convocados por Gerardo Martino.

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol confirmó la baja del jugador mediante un comunicado en el que detalla que Carlos Rodríguez se encuentra asintomático y bajo observación médica.