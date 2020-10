Muere actor de The Blacklist y Kill Bill por virus del Nilo Occidental

Así lo dio a conocer su esposa Elisa en las redes sociales.

"Con el corazón apesadumbrado anunciamos el final de vida eminentemente digna de celebración: Clark Tinsley Middleton, 63 - amado actor, escritor, director, maestro, héroe, esposo, faro, amigo", se lee en el comunicado.

Asimismo, reveló que fue el 4 de octubre cuando él murió debido a la enfermedad que contrajo y de la cual afirmó no existe cura conocida.

"Clark nos dejó el 4 de octubre como resultado del virus del Nilo Occidental, para el cual no existe una cura conocida. Clark era un alma hermosa que pasó toda su vida desafiando los límites y defendiendo a las personas con discapacidades", afirmó la mujer del fallecido actor que convivió durante toda su vida con una artritis reumatoide que le fue diagnosticada a los 4 años.

Middleton experimentó una serie de síntomas y lesiones derivadas de esta enfermedad que se fueron agravando a lo largo de los años y, finalmente, terminó caminando con un bastón y con un movimiento mínimo en el cuello. Aún así, perseveró y se convirtió en un rostro reconocible para el público tanto en cine como en televisión a lo largo de casi 40 años de carrera.

Su primer trabajo de entidad fue en la serie Ley y orden, donde participó en varios capítulos durante tres temporadas interpretando a “Ellis”, un técnico forense. Luego llegaron papeles en Sin City de Robert Rodríguez y Kill Bill 2 de Quentiin Tarantino. Después apareció en series populares como C.S.I., Fringe, Gotham, American Gods y The Blacklist.

De esta última, el escritor de la ficción para TV se pronunció respecto al fallecimiento de Middleton.

"Además de ser un actor verdaderamente único y talentoso, Clark era simplemente un tipo increíble en todos los sentidos", dijo el escritor de The Blacklist Jon Bokenkamp en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Besides being a truly unique and gifted actor, Clark was simply an incredible guy in every way. I know his entire family at The Blacklist is devastated by this news. Clark was one of the good ones, and we lost him way too soon.” - executive producer Jon Bokenkamp pic.twitter.com/MwDDs73gpi