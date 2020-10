1968: Llega al mundo Thom Yorke, vocalista y compositor principal de Radiohead

Thomas Edward, conocido en el mundo de la música como Thom Yorke, nació el 7 de octubre de 1968 en Oxford, Inglaterra, con parálisis facial lo que provocó una afectación en el ojo izquierdo que le alteró la visión, por lo que fue sometido a varias operaciones en su niñez, debido a ese defecto sus compañeros del colegio lo llamaron Salamandra.

Decidió incursionar en la música luego de que vio actuar en televisión al guitarrista de Queen, Brian May, aunque él, desde los siete años de edad tuvo una guitarra y se unió a su primera banda musical a los 10 años.

Mientras estudiaba en un colegio privado para chicos en Abingdon, conoció a quienes serían sus futuros compañeros de Radiohead.

Más adelante, fue a la Universidad de Exeter, donde se graduó en literatura inglesa y arte, además de trabajar como camillero en un hospital psiquiátrico.

Entre las letras de Yorke, quien usa el pseudónimo Tchock, destacan temas como la tecnología, el existencialismo urbano, la enfermedad y el amor.

Para sus composiciones, tanto Thom como los otros miembros de Radiohead han reconocido influencias de Elvis Costello, R.E.M., Queen, Clinic, PJ Harvey, Bjork, the Pixies y Talking Heads.

Yorke es muy amigo del cantante de R.E.M., Michael Stipe, y ello lo han demostrado al acudir ambos a los respectivos conciertos de sus grupos, ya que se han declarado fans mutuos.

Asimismo, Stipe ayudó a Thom a salir de la depresión que padeció un tiempo, en el cual realizó los álbumes OK computer (1997), que fue nombrado por la revista Spin como el Mejor Disco de los últimos 20 años; Kid A (2000) y Amnesiac (2001).

Además de su producción musical, de cantar, componer y ejecutar diversos instrumentos, Yorke ha destacado por su campaña en actividades políticas como Fair trade, movimientos pacifistas y Amnistía Internacional.

Yorke vive en Oxford con su novia de siempre, Rachel, y el hijo de ambos, Noah. Algunas personas lo han comparado con Bono, el cantante de U2, tanto por sus capacidades artísticas como por ser una persona pública enigmática.

En junio de 2003 lanzó su producción Hail to the thief y unos años después, tras algunas colaboraciones especiales junto a PJ Harvey, DJ Shadow y James Lavelle, entre otros, Yorke, grabó y publicó, en 2006, su primer disco en solitario, The eraser, producido por un viejo conocido de Radiohead: Nigel Godrich.

Posteriormente, lanzó la edición digital del séptimo disco de estudio del grupo In rainbows. Además, sin abandonar Radiohead, en 2009 formó un nuevo grupo con miembros de R.E.M., Red Hot Chili Peppers, y su productor, Nigel Godrich, para tocar su creación The eraser y otro material inédito.

En febrero de 2010, Thom Yorke bautizó al nuevo grupo como Atoms for Peace y anunció fechas de concierto en Estados Unidos, donde incluyó su presentación en el Festival de Coachella.

El mismo año, el músico fue el encargado de la realización del soundtrack del filme de Stone, en el que actúan Robert De Niro, Edward Norton y Milla Jovovich.

En relación al soundtrak, se logró la presencia de Thom Yorke en la producción del filme gracias a la buena relación que el músico y cantautor mantiene con Edward Norton.

Debido a la trama, el sonido buscado por el director del filme, John Curran, debería ser envolvente y espiritual, por lo que Edward Norton mostró la música que había compuesto Thom Yorke, la cual cumplió las expectativas.

En 2011, el músico realizó una gira para promocionar su disco The King of limbs, junto a la banda que lidera Radiohead.

Al año siguiente, Yorke contribuyó con su música a un desfile de moda.

En septiembre de 2014, lanzó Tomorrow modern’s boxes, su segundo álbum como solista, producido por Nigel Godrich, el cual contiene ocho temas que estuvieron a la venta en una edición en vinilo, acompañada de una copia en digital, la cual superó el millón de descargas legales a tan sólo unos días de su lanzamiento.

El año 2016, se presentó junto con Radiohead en el Palacio de Los Deportes en la Ciudad de México, y en mayo de 2017, celebró junto al grupo 20 años de OK Computer, disco que le dio a Radiohead un éxito del que ellos mismos reniegan.