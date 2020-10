Señora fallece en accidente en la carretera Jiménez-Gómez Palacio

Una camioneta que se encontraba varada en la carretera federal Jiménez-Gómez Palacio, fue impactada por un tráiler, lo que ocasionó y que una mujer de la tercera edad saliera proyectada de la unidad y perdiera la vida.

El percance ocurrió la mañana del domingo en la carretera antes mencionada, muy cerca de Ceballos, en el municipio de Mapimí.

La persona que murió fue identificada como Aurelia Martínez Chávez de 82 años, quien tenía su domicilio en Cochoapa el Grande, del estado de Guerrero. La mujer sufrió traumatismo craneoencefálico severo y su cuerpo quedó en la carretera a pocos metros de la unidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Vicefiscalía General del Estado de Durango, región Laguna, la familia se dirigía de la ciudad de Chihuahua a Guerrero, en una camioneta Nissan, tipo Estaquitas, de color gris, y justo en el kilómetro 57+700 se registró el accidente.

El conductor de la unidad siniestrada, identificado como Zacarías "NN" de 21 años, con domicilio en la comunidad ya mencionada, declaró que aproximadamente al llegar al kilómetro 54, del lado de Durango, la camioneta empezó a fallar, por lo que decidió detener su marcha y orillarse en la carretera.

Las personas que viajaban en la parte trasera se bajaron de la unidad; sin embargo, la hoy occisa no lo hizo, y justo en ese momento el tráiler impactó al vehículo.

El tractocamión, un Freightliner con doble caja conducido por un hombre cuya identidad no se dio a conocer, explicó a las autoridades que no se percató que la camioneta estaba varada y pese a que trató de esquivarla, no lo logró.

Los conductores que pasaban por el lugar y presenciaron el hecho, marcaron al sistema estatal de emergencias 911, por lo que momentos después arribaron paramédicos de Cruz Roja y elementos del Bomberos asignados a Bermejillo, para proporcionar los primeros auxilios a la mujer, mientras que elementos de la Guardia Nacional, encargados de la vigilancia carretera, tomaron conocimiento del hecho.

Personal de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, un agente investigador del Ministerio Público , elementos del Servicio Médico Forense y Agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID), también acudieron al lugar del percance para tomar evidencias y trasladar el cuerpo de la mujer a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), localizado en Ciudad Lerdo, para la práctica de la necropsia de ley.