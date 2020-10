Dirección de Tránsito en Torreón se mantiene aún sin titular

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón permanece aún sin titular, toda vez que el alcalde Jorge Zermeño no ha decidido a la persona que ocupará la jefatura de la corporación, que temporalmente se encuentra bajo el mando de Primo García, titular de la Policía de Torreón.

El alcalde fue cuestionado ayer por los medios de comunicación al salir del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, donde precisó que se sigue en la valoración de la persona que habrá de tomar las riendas de Vialidad, luego de que Pedro Luis "NN" fue separado de su cargo en septiembre pasado y ante las constantes acusaciones de abuso de autoridad de elementos.

Pedro Luis "NN" además fue presentado por elementos de la Fiscalía de Coahuila bajo la acusación en la omisión de informar sobre un caso de presunto abuso de autoridad de parte de elementos a su cargo, hechos ocurridos el 20 de septiembre pasado y que se viralizaron en redes sociales.

"Todavía no (se ha decidido), en esta semana, estamos checando, acuérdate que tienen que pasar exámenes de control y confianza, tienen que cubrir ciertos requisitos, entonces yo no puedo todavía (decir), tengo algunos prospectos y estamos cubriendo lo que se necesita para anunciarlo, yo se los diré en el momento en que tenga todos los elementos", indicó.

No obstante, adelantó que la persona encargada de Tránsito y Vialidad para los próximos meses será de origen civil, mientras que el nuevo puesto al que será asignado dentro de la actual administración municipal Pedro Luis "NN" aún no se tiene, dijo que el exjefe de Vialidad se encuentra por el momento "de vacaciones" y que no se pueden brindar mayores detalles todavía.

Zermeño indicó también que el nombramiento oficial del nuevo titular de Tránsito no deberá pasar de la presente semana.