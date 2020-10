Reducen en UNEME- Dedicam capacidad de atención por pandemia

La pandemia del COVID-19 obligó a la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME- Dedicam) en la región Laguna de Durango a reducir a un 65 por ciento su capacidad de atención, así como a frenar las actividades que se llevaban a cabo en el mes de octubre, mes de la concientización de este padecimiento.

Roberto Padilla Salas, director de la clínica con sede en Gómez Palacio, informó que antes de la pandemia se atendían en promedio a 100 pacientes, cifra que en la actualidad se redujo a 35, entre usuarias y personas que buscan orientación.

La pandemia afectó también el funcionamiento de la unidad ya que ante la falta de personal no se realizaron nuevos diagnóstico en los últimos meses.

"Este año no hemos detectado como tal un caso porque no teníamos plantilla laboral, tenemos poco que se instaló la plantilla completa por lo que cual no habíamos estado realizando estudios, y por lo mismo no hemos tenido casos confirmados", explicó el director. Desde la segunda semana de agosto se conformó la nueva plantilla laboral de 13 personas.

Sobre los criterios que se tienen para la atención de las 35 personas, el director detalló: "Como normalmente tenemos pacientes que son asiduas a sus citas, las que tienen indicados controles, se las llama y se les cita, y además se intercala con pacientes que llaman para sacar sus citas".

En tanto que las actividades que se realizaban para este mes de octubre, para este 2020 no se proyecta ninguna debido a la pandemia.

"De momento no tenemos planeada ninguna actividad por lo mismo, y probablemente no las haya a diferencia de otros años, porque no podemos tener grupos ni actividades masivas como normalmente se acostumbraba".

Dentro de los servicios que en la unidad se ofrecen están: mastografías, preferentemente a mujeres de 40 años en adelante o si hay algún factor hereditario hasta 10 años menos; ultrasonidos; y si la paciente así lo desea, se practican biopsias.