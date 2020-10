Exigen la salida del titular de Movilidad Urbana de Torreón

Por espacio de varios minutos fue cerrado parcialmente el crucero de la calzada Colón y el bulevar Revolución, ciudadanos y taxistas se quejaron del desempeño del titular de la Dirección de Movilidad Urbana de Torreón, Héctor Javier Rivera.

Los manifestantes exigieron la renuncia del funcionario por la mañana del lunes, afirmaron que existe una "persecución" en contra de un grupo de taxistas de la ciudad, a quienes se les han aplicado multas "excesivas" y hasta decomisos de vehículos en días recientes. Ante ello, determinaron realizar acciones de resistencia para pedir el cese de esas acciones de presunto "hostigamiento" del Ayuntamiento y la salida de Rivera, a quien incluso acusaron de permitir corrupción entre sus inspectores.

"Nos están multando por todo lo que puedan, nada más a nosotros, nos dicen que somos cinqueros, que tenemos bases no autorizadas, pero a los demás no los molestan, necesitamos trabajar y ellos solamente nos están atacando a nosotros, no se vale, por eso queremos que renuncie Héctor Rivera. Sabemos que hay gente que le da sobornos a los inspectores para que no los molesten, eso es corrupción", afirmó "Ernesto", uno de los taxistas que prefirió omitir su apellido por temor a represalias.

Los taxistas afirmaron que no es la primera vez que ocurren ese tipo de situaciones en su contra, pues desde el año pasado han estado registrando episodios de persecución de parte del personal de la Dirección de Movilidad Urbana de Torreón, misma que había anunciado recientemente su "apoyo" al gremio de taxistas mediante cursos y otras capacitaciones, además de entregas de despensas a los choferes afectados por la baja en los aforos.

"Queremos que nos den la cara, que Héctor Rivera renuncie. Si él no está ordenando a su gente para molestarnos, pues quiere decir que tampoco puede controlarlos… No puede con el puesto, lo queremos fuera, que se fije el alcalde", reclamó otro de los manifestantes previo al cierre del bulevar Revolución.

Por su parte, el alcalde Jorge Zermeño afirmó que la manifestación fue de parte de taxistas que generalmente realizan prácticas desleales en contra de choferes de camiones, les pidió centrarse en realizar su función de taxista para evitar sanciones o acciones de controversia. Zermeño no re refirió a la demanda de los taxistas en la que pidieron la renuncia del titular de la Dirección de Movilidad Urbana, Héctor Javier Rivera.

Manifestación

Denuncian presunto hostigamiento del Municipio. *Taxistas y ciudadanos se manifestaron ayer en el crucero de Colón y Revolución, bloquearon la zona por espacio de varios minutos. *Con pancartas, pidieron un alto al presunto hostigamiento del que son objeto varios choferes en el municipio. *El alcalde Zermeño acusó que los quejosos operan de forma indebida bajo la modalidad de "cinqueros".