Coahuila y Durango, fuera del plan de infraestructura federal

Coahuila y Durango quedaron fuera del plan de infraestructura para la reactivación económica anunciado por el Gobierno federal y la Iniciativa Privada.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a un grupo de empresarios, anunció un Plan de Inversión Pública compuesto por 39 proyectos de infraestructura -con inversión acumulada de 297 mil 344 millones de pesos- en sectores como energía, comunicaciones, agua y medio ambiente, donde destacan el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, en su mayoría proyectos donde no están incluidos todos los estados, entre estos Coahuila y Durango.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, recriminó que la entidad haya sido excluida del Plan de Inversión Pública para la reactivación económica en 2021.

Riquelme se refirió al anuncio del plan que encabezó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina y acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y otros funcionarios de alto nivel, quienes hablaron de algunos de los proyectos.

"Sí vi la inversión, es algo que yo ya había transmitido a la sociedad coahuilense, nos vemos ajenos al presupuesto federal y eso la verdad pues no puede ser de esa forma, es un retroceso muy grande para Coahuila lo que está sucediendo con el presupuesto de egresos y en la inversión pública-privada estamos dispuestos a enfrentar esto; he platicado con los empresarios de todas las regiones, estamos de acuerdo en emprender proyectos de asociación público-privada con recursos estatales, Coahuila no va a retroceder, no importa que no nos tengan contemplados".

El mandatario fue claro y admitió que genera "muchísimo coraje" el hecho de que se deje fuera a Coahuila del Plan de Inversión Pública, pues se trata de una situación que parece recurrente al tomar en cuenta la baja en participaciones federales, las crisis del acero y el carbón que habría generado la misma Federación, además de la posible desaparición de más de 100 fideicomisos que impactan a Coahuila de múltiples maneras.

"La verdad es que ya me sé la respuesta, que nos ajustemos el cinturón y, además de la austeridad republicana, que cobremos nosotros la tenencia federal; entonces son cosas que no van a suceder, el cinturón ya no nos lo podemos ajustar más, ya dio vueltas el apretón y no nada más para el estado, sino para los municipios también".

Riquelme Solís sostuvo que para hacer frente a lo que parece ser otro "año perdido" para Coahuila, buscarán el apoyo estratégico de la iniciativa privada y de las autoridades municipales, de modo que se busque la "unidad" de todas las partes para salir adelante en el tema económico.