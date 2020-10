Se puede construir opción política distinta: Jorge Álvarez

En su visita a la ciudad de Torreón, Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Movimiento Ciudadano, mostró su apoyo total a sus candidatos a diputados en la región para obtener un lugar en el Congreso del Estado de Coahuila .

Tras un recorrido por varios cruces de la ciudad junto a la aspirante del distrito 8, Andrea Salmón, Álvarez compartió en entrevista con El Siglo de Torreón que pese a las adversidades que se enfrentarán en estas elecciones ante la pandemia de COVID-19, el partido naranja propone una nueva clase política con gente preparada y que se impone a los intereses de grupos políticos tradicionales.

"La gente puede tener la certeza de que vamos a apoyar al gobernador de Coahuila a hacer las cosas bien, cosa que el PRI no está haciendo a nivel partido. Con Movimiento Ciudadano puede tener acompañamiento", indicó.

Álvarez Máynez mencionó que ellos creen en las alianzas entre personas y no entre partidos, pues asegura que la gente votó "por correr a patadas a gente del PRI y del PAN". "Creemos que se puede construir una opción política distinta. El 80% de nuestros candidatos son jóvenes y el 60% son mujeres, porque así queremos conformar una nueva oportunidad".

Jorge Álvarez Máynez aseguró que Movimiento Ciudadano no quiere ser un obstáculo para el presidente de México ni del gobernador del estado, pues no se trata de ellos que fueron democráticamente electos, contrario al trabajo que dice hacer el partido de Morena, pues argumenta que "sus diputados son impresentables, que ya han tenido oportunidad de hacer cambios y no han ayudado a los ciudadanos".

"No veo una elección donde el personaje deba de ser el presidente. Él ya fue electo y ojalá rectifique en algunas cosas, pero creo que la elección es entre el Movimiento Ciudadano y los partidos de siempre".