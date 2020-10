Dulce María explica por qué no estará en reencuentro de RBD

La actriz y cantante Dulce María compartió que su bebé podría nacer entre diciembre y enero, por lo que tiene que extremar precauciones. Además, en este momento de su vida se encuentra formando una familia, algo que no se había permitido hacer por el trabajo.

"Llevo 30 años trabajando, los cumplo en diciembre. Le he dado a mi carrera toda mi vida y ahora estoy formando una familia; estoy viviendo una etapa muy especial que no puedo posponer ni adelantar esto. Este ser depende de mi estabilidad y mi salud física emocional y por lo tanto no puedo ser parte, a mí me gusta ser parte de las cosas y hacerlas al cien por ciento".

"Cuando estuve en el grupo me entregué en cuerpo y alma y ahora no podría estar, me canso de subir las escaleras de mi casa, es un esfuerzo, y a parte la preocupación y la angustia de cuidarnos del virus", añadió.

Quien también aprovechó la ocasión para enviar sus mejores deseos a sus compañeros de RBD fue Alfonso Herrera, pues envió sus mejores deseos.

Etiquetando a Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, "Poncho" esperó que el tributo "Ser o Parecer" 2020 de la agrupación sea un éxito.

"Toda la familia estará en primera fila para verlos y apoyarlos", agregó en el tuit.

¡Felicidades @anahi @maiteperroni @christopheruck y @christiancha! Deseo que el tributo #SerOParecer2020 sea todo un éxito. Toda la familia estará en primera fila para verlos y apoyarlos. — Alfonso Herrera (@ponchohd) October 4, 2020

De inmediato sus seguidores le empezaron a responder su publicación, comentando que ojalá se hubiera unido al reencuentro.

Los boletos para el encuentro virtual salieron a la venta el pasado 4 de octubre y, de acuerdo con los organizadores, estará disponible en 20 países.