Denuncian taxistas hostigamiento

Por espacio de varios minutos fue cerrado parcialmente el crucero de la calzada Colón y el bulevar Revolución, debido a que ciudadanos y taxistas se quejaron del desempeño del titular de la Dirección de Movilidad Urbana de Torreón, Héctor Javier Rivera.

Los manifestantes exigieron la renuncia del funcionario la mañana de ayer, pues afirmaron que existe una "persecución" en contra de un grupo de taxistas de la ciudad, a quienes se les han aplicado multas "excesivas" y hasta decomisos de vehículos en días recientes.

Ante ello, determinaron realizar acciones de resistencia para pedir el cese de esas acciones de presunto "hostigamiento" y la salida de Rivera, a quien incluso acusaron de permitir corrupción entre sus inspectores.

"Nos están multando por todo lo que puedan, nada más a nosotros, nos dicen que somos cinqueros, que tenemos bases no autorizadas, pero a los demás no los molestan, necesitamos trabajar y ellos solamente nos están atacando a nosotros, no se vale, por eso queremos que renuncie Héctor Rivera". dijeron los manifestantes.