Galilea recuerda cuando se tragó su muela al confundirla con una gomita

Galiela Montijo ha tenido muchas situaciones bochornosas al aire como cuando se cayó fuera del foro donde se transmite el programa "Hoy" y tras ser atendida por los encargados de servicios médicos de Televisa se desmayó o cuando confundió la palabra alberca con una grosería.

Este lunes, la conductora narró otra de sus "hazañas" mientras se encontraba platicando con Raúl Araiza y Andrea Legarreta sobre la música de la telenovela "Vencer el Desamor" que fue compuesta por Daniela Romo y fue ahí que "El Negro" dijo que pudo ver el primer capítulo de dicha producción, cuando recordó que Gali traía problemas con su muela.

Inmediatamente Montijo aseguró, en tono sarcástico, que a ella nunca se le habían caído las muelas, le dijo que todo estaba bien y que ella era una quinceañera.

Sin embargo, el tema de los dientes dio para más, ya que ella recordó un pasaje, que le sucedió al aire y que tuvo que ver con una muela provisional y unas gomitas de calcio que le habían mandado.

"Estábamos la productora Andrea Rodríguez y yo contando que la edad y que nos costaba ya levantarnos... Y que yo estaba tomando calcio... Y que cuánto nos tardaremos en que ya no nos sintiéramos mal y de repente que agarro y me estaba tomando precisamente el calcio, unas gomitas que compré...

"Entonces tomo agua y cuando la trago, sentí en la garganta algo duro y dije 'la gomita venía un poco dura', entonces me trago el agua y ya. De repente estoy hablando y digo 'wey, hablando de edad, qué pasó, mi provisional (muela) se me despegó, wey, se me despegó, se me cayó y me tragué la provisional...", recordó.

Entre risa de sus compañeros (Legarreta y Araiza), Montijo reveló que suele tragarse cosas como el apuntador, pero siguiendo con el tema aseguró que tras comerse la muela salió corriendo al baño para tratar de vomitar y recuperarla, lavarla y pegársela porque no iba a salir con un hueco en la boca al aire.

"Pero no hubo manera, entonces me pegue un chicle y salí toda torcida, sin reírme", le aseguró a Legarreta no sin antes decirle que ya es la edad, la cual presume con 47 primaveras.