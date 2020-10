Edinson Cavani es oficialmente jugador del Manchester United

El uruguayo firma por un año con opción a extenderlo una temporada más.

Cavani, que militaba en el PSG desde 2013, previo paso por el Nápoles y el Palermo en Italia, y el Danubio en Uruguay, ha marcado en su carrera 341 goles a nivel de clubes.

El Matador has arrived.



Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! #MUFC