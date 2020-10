Reliquias sí se podrán realizar en La Laguna; piden tomar precauciones

Las tradicionales reliquias y celebraciones religiosas en honor a San Judas Tadeo, una de las figuras religiosas más en la fe católica de la Laguna, sí podrán llevarse a cabo en la región el próximo 28 de octubre, esto siempre que se tomen todas las precauciones sanitarias y se eviten aglomeraciones masivas.

Así lo confirmó durante este lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que se trata de una celebración religiosa representativa del sector católico de la población y que, al igual que otras actividades sociales que se han estado liberando en las últimas semanas, podrá celebrarse siempre que se cumplan con todas las condiciones sanitarias elementales para evitar el contagio del COVID-19.

“En el tema de las reliquias únicamente vamos a evitar aglomeraciones, al igual que lo demás se puede hacer fila con la distancia y se pueden tener los protocolos necesarios, nos podemos organizar en las distintas colonias, iglesias y demás para que puedan también celebrar el día de San Judas Tadeo como es costumbre, sobretodo aquí en la Comarca Lagunera”.

El mandatario estatal afirmó que buscarán acercamientos con las iglesias y representantes de la Diócesis de Torreón para dar las especificaciones necesarias en el tema sanitario, principalmente el evitar promover aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de la población.

En ese sentido llamó a las familias que vayan a participar en la elaboración de los alimentos que tomen todas las precauciones de higiene necesarias, principalmente en el lavado constante de manos, distancia social en cocinas o áreas de transporte de la comida, así como el uso permanente de cubrebocas durante la preparación de la reliquia, así como en el reparto de las porciones.

“Para que nuestra gente en condiciones también de higiene pueda preparar los alimentos, puedan no alterar la cifra que hasta hoy tenemos de contagios, que no se hagan las filas, que no se provoque la aglomeración de gente y creo que la podemos sacar muy bien, pero ya eso lo definirá el Subcomité (Regional de Salud) en los próximos días”.

Llamó a la población creyente a que realicen sus oraciones y festividades religiosas, en la medida de lo posible, al aire libre y solamente atendiendo a personas que usen su cubrebocas adecuadamente.