Revelan tráiler y fecha de estreno para Free Guy de Ryan Reynolds

"2020 ha tenido DE TODO. Así que, ¿por qué no lanzar también el nuevo tráiler de #FreeGuy?", escribieron la cuenta oficial del estudio de cine 20th Century Fox.

La película, protagonizada por el actor canadiense Ryan Reynolds estaba planeada para estrenarse en julio de este año, pero debido a las complicaciones causadas por el coronavirus fue pospuesta.

Don’t just have a good day, have a GREAT day. #FreeGuy comes to theaters July 2020. pic.twitter.com/SoFJKfUwYW