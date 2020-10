El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, recriminó hoy lunes el Plan de Inversión Pública para la reactivación económica en 2021, se trata de 39 proyectos por un total de 297 mil 344 millones de pesos, ninguno destinado para Coahuila pese a las necesidades de infraestructura y de actividad en el sector energético que se tienen pendientes.

“Sí vi la inversión, es algo que yo ya había transmitido a la sociedad coahuilense, nos vemos ajenos al presupuesto federal y eso la verdad pues no puede ser de esa forma, es un retroceso muy grande para Coahuila lo que está sucediendo con el presupuesto de egresos y en la inversión pública-privada, estamos dispuestos a enfrentar esto, he platicado con los empresarios de todas las regiones, estamos de acuerdo en emprender proyectos de asociación público-privada con recursos estatales, Coahuila no va a retroceder, no importa que no nos tengan contemplados”.

Señaló que extraña que la mayor parte de los 39 proyectos de infraestructura vayan al sur del país, siendo los estados del norte y del noreste los que generan el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), indicó el caso específico del corredor del norte y que viene desde el puerto de Mazatlán, proyecto que por primera vez en ocho años no recibirá el apoyo del Gobierno Federal y que aunado a otros asuntos como el recorte de participaciones y la desaparición de más de 100 fideicomisos, supondría incluso “un año perdido” para Coahuila.

“La verdad es que da muchísimo coraje que no venga Coahuila contemplado, que no haya un acercamiento, que no se definan los proyectos regionales que necesita el país, no es Coahuila, el corredor económico viene desde Sinaloa, viene desde Mazatlán pasando por Durango, beneficiando a Chihuahua y también a Coahuila y Nuevo León, entonces son proyectos regionales que hoy deberían de estar contemplados, que no vienen y pues la verdad es que ya me sé la respuesta, que nos ajustemos el cinturón y que además de la austeridad republicana, que cobremos nosotros la tenencia federal, entonces son cosas que no van a suceder, el cinturón ya no nos lo podemos ajustar más, ya dio vueltas el apretón y no nada más para el estado, sino para los municipios también”.

GOBIERNO FEDERAL PRIVARÁ A COAHUILA DE 3 MIL MILLONES DE PESOS

Riquelme además estimó que con todos los recortes y desapariciones de fideicomisos para el 2021, el estado de Coahuila podría dejar de percibir al menos 3 mil millones de pesos, mismos que supondrán un golpe a las finanzas públicas y la operatividad regular de las autoridades en todas las regiones, ante ello lanzó un llamado al pueblo de Coahuila para afrontar el futuro próximo con unidad.

“Aprovecho el día de hoy para decirle a los coahuilenses que debemos permanecer unidos ante este presupuesto que presenta el Gobierno Federal, tendremos que buscar otras alternativas que no representen deuda para el estado, que sean mecanismos novedosos de financiamiento que nos permitan avanzar con la iniciativa privada local y nacional, hay interés por empresas mexicanas y coahuilenses de invertir en Coahuila… Coahuila perderá más de 3 mil millones de pesos el año entrante, entonces creo que en mi tercer año de gobierno, faltando tres años para poder culminar proyectos con los que me comprometí con las y los coahuilenses, tendremos que enfrentar esto de maneras distintas, con esquemas novedosos y también buscando bursatilizar todos los vienes que tenga el estado y que haya manera de poder comprometer sin que signifique deuda para la entidad”.