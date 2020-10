Melania Trump asegura estar bien y recuperándose del COVID-19 en la Casa Blanca

Melania Trump ha permanecido en la Casa Blanca mientras el mandatario era hospitalizado este fin de semana en el centro médico militar Walter Reed, y el pasado viernes aseguró que solo tenía "síntomas leves" de la enfermedad.

"¡Mi familia está agradecida por todas las oraciones y el apoyo! Me siento bien y seguiré descansando en casa", escribió este lunes la primera dama en su cuenta oficial de Twitter.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.

"Gracias al personal médico y a los cuidadores de todas partes, y sigo rezando por aquellos que están enfermos o tienen un familiar impactado por el virus", agregó.

El viernes, el médico jefe de la Casa Blanca, Sean Conley, aseguró que la primera dama apenas tenía una "leve tos y dolor de cabeza", mientras que su esposo ha tenido más altibajos, con al menos dos ocasiones en las que su nivel de oxígeno de sangre cayó a niveles cercanos al 90 %.

En un video que publicó el sábado en su cuenta oficial de Twitter y que grabó desde el hospital, Donald Trump aseguró que la primera dama, de 50 años, estaba llevando "muy bien" la enfermedad.

"Como probablemente han leído, ella es ligeramente más joven que yo, solo un poquito de nada, y por tanto, sabemos que la enfermedad, sabemos cómo afecta a los de más edad respecto a los jóvenes, y Melania lo está llevando estadísticamente como se supone que hay que llevarlo", aseguró el presidente, de 74 años.

