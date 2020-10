José Eduardo Derbez narra su experiencia con el COVID-19

Luego de superar el COVID-19, el actor José Eduardo Derbez decidió contar su experiencia con la enfermedad.

Fue a través de su canal de YouTube que el intérprete de “Nico Ramos” en la serie Renta congelada dio los pormenores que lo llevaron a realizarse la prueba del virus.

Derbez señaló que estuvo en aislamiento preventivo las 24 horas del día, de los siete días de la semana, hasta que suspendieron las grabaciones de la serie en que participa.

“Estuve bastante tiempo fuera de México, pero cuidándome mucho. Sin embargo, de regreso al aeropuerto (…) pedí algo de comer, y cuando regresé a la Ciudad de México, un jueves… El domingo en la noche, comencé a sentirme mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta”, detalló José Eduardo.

El histrión señala que el dolor corporal aumentó al grado de no poder sostener su teléfono celular, por lo que decidió aplicarse el test epidemiológico que reveló la presencia del virus en su sistema.

“Me llegan los resultados positivos (…) y me puse muy mal, me espante mucho (…) Lloré bastante, me angustié. No Sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, cuando me había cuidado tanto (…) Obviamente tuvo que haber sido en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”, declaró.

Una vez que se tranquilizó y pudo asimilar la noticia, decidió comunicársela a su familia y a sus padres. “Toda mi familia me apoyó. Mi mamá se preocupó al igual que mi papá (…) Mis siguientes estudios salieron muy bien y los síntomas iban y venían”, mencionó.

El actor afirmó que pese a su temor, su cuerpo respondió muy bien ante la enfermedad y pudo ser dado de alta al concluir la cuarentena, lo cual ocurrió el pasado 15 de septiembre.

“Gracias a Dios no me fue tan mal. Los primeros cuatro días fueron los más difíciles”, señaló.

Tras vivir esta experiencia, José Eduardo hizo un llamado a todos sus seguidores a seguir las medidas de prevención.

“Yo lo que les puedo recomendar es que se cuiden, que sigan tomando todas las medidas de seguridad. Es una enfermedad que sí existe y que está aquí”.