Paola Durante tuvo vómitos y mucho mareo por COVID-19

Como una medida para no afectar a los negocios que utilizan su imagen para hacer publicidad, la modelo Paola Durante prefirió reservarse la noticia de que tuvo COVID-19.

Pero la también bailarina, señala que ahora puede decir que estuvo infectada, porque nuevas pruebas resultaron negativas al virus.

Durante, quien se desempeñó por varios años como edecán del fallecido conductor de televisión Paco Stanley, además hizo público que uno de sus tíos falleció por complicaciones debido al coronavirus.

"Sí, tuve Covid. No quería decir nada porque acababa de fallecer mi tío hace como dos meses y yo estaba de imagen en varios lugares y dije: ‘no quiero quemar a nadie’ para no afectarles su negocio, porque no sé realmente dónde fue", comentó Paola.

Ahora puede contar el episodio, ya que acudió días atrás a un laboratorio para hacerse pruebas de COVID-19, las cuales salieron negativas, aunque compartió que en su convalecencia sintió un fuerte cansancio, además de vómitos y mucho mareo.