Aplicación de la ley no se somete a consulta: PRD

El presidente del Comité Directivo Municipal del PRD en Gómez Palacio, Cecilio Campos, calificó como lamentable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya cedido a las presiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegurando que de esta manera queda en entredicho su autonomía y es un duro golpe a la separación de poderes.

"Con esto queda demostrado que el combate a la corrupción, bandera principal de la 4T, es una farsa. Contrario a lo que se preveía, al existir un proyecto para declarar inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a los exmandatarios y las múltiples opiniones de especialistas en derecho, en el sentido de que la aplicación de la ley no se somete a consulta. La mayoría de ministros de la SCJN declaró constitucional la petición del ejecutivo para realizarla, lo que equivale a poner a su disposición la ley y las instituciones para manipular la justicia con fines político-electorales", dijo el dirigente local del Partido de la Revolución Democrática.

Aseguró que de esta manera, López Obrador ha impuesto su voluntad y forzado al Poder Judicial con miras al proceso electoral de 2021.

Campos opinó que la decisión ocasionará enormes costos económicos debido a las complicaciones logísticas y financieras para llevar a cabo dicha consulta popular, simultáneamente con las elecciones intermedias, lo cual no tiene nada que ver con la proclamada austeridad.

"Si los expresidentes cometieron algún delito, que se proceda en contra de ellos. No es necesario realizar una consulta. La aplicación de la ley no se somete a consulta, en esos términos se han expresado especialistas en derecho y ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juegan con la opinión pública para tratar de empatar la consulta con el proceso electoral de 2021, sabedores que su partido está a la baja en las preferencias electorales, que a los mexicanos les atrae la posibilidad de castigar a los exmandatarios y que la mayoría no sabe que legalmente es innecesario efectuar ninguna consulta para hacerlo", dijo Campos.

El perredista aseguró que hacer valer el estado de derecho no depende de consultas ni de la opinión personal de nadie y que es una obligación esencial de las instituciones democráticas y debe estar por encima de cualquier interés político.