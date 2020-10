Llega a cines Mano de obra, filme protagonizado por auténticos albañiles

Entre obras de construcciones y pláticas con albañiles, David Zonana fue bosquejando un guión de ficción que, para su realización, necesitaría de auténticos albañiles para dar vida a personajes principales.

Hace dos años él y estos trabajadores, más el actor profesional Luis Alberti (Bronco, la serie), se metieron a una casa del barrio de Xalalpa, en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, para filmar Mano de obra, drama ganador en la pasada entrega del Ariel.

La cinta, que se estrenó este fin de semana en cines aunque no llegó a la Comarca Lagunera, aborda la historia de unos albañiles quienes deciden quedarse con la propiedad que hicieron, tras la muerte del dueño.

"Me acababa de cambiar de casa y cuando entré al nuevo, empecé a pensar en la gente que lo había hecho, que había alguien que metió su corazón y me cuestioné si esa gente tendría acceso a algo propio como ello y la respuesta tristemente fue que no", recuerda Zonana.

"No conocía el mundo de la albañilería a fondo, sólo lo que todos saben, entonces pedía permiso en construcciones, me dejaban entrar y pasaba tiempo con mi libreta viendo, escuchando, observando dinámicas, las pláticas, los chistes", añade.

Con Michel Franco como productor, definieron que como era ópera prima debían romper moldes y decidieron irse por no actores, a excepción de Alberti.

Había dudas sobre cómo responderían ante la cámara, pero conforme avanzaron las poco más de seis semanas de trabajo, estas se acabaron. "Eran disciplinados, pedíamos era no que actuaran sino que fueran ellos", apunta Zonana.

Alberti entró al personaje inicialmente conociendo con quienes compartiría set, algo que normalmente no ocurre en rodajes tradicionales, donde quizás el elenco se conoce en lecturas previas.

"Fue escucharlos, comprenderlos, generar lazos de confianza y trabajar de igual a igual. Crecí en un barrio también, soy de la Ciudad de México, así que no me era lejana la manera de hablar.

"En la escena el encargo que yo tenía en la producción era simplemente un asunto técnico que tiene que ver con cómo llevar las escena, cómo hacer que estas llegaran a donde tenían que llegar", explica.

El papel le dio el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Morelia 2019 y el domingo pasado el Ariel a lo mejor del cine nacional.

"Creo que donde está la piedra angular de la película es el sentido de pertenencia, que lo que haces te pertenece y el derecho a buscar justicia; en la película se vuelve un thriller social donde estamos hablando de un sentido ético, no hacemos denuncia, sino que es acerca de los individuos después de ser pisoteados y cómo es tratar de sobrevivir", considera el histrión.

Mano de obra estrenó en pantallas de 13 ciudades, entre ellas la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Oaxaca, León, Xalapa, Tijuana y Cancún.

Ganadora en los festivales de Zurich, La Habana y Göteborg, ya se estrenó en Francia y China, en Estados Unidos se verá a fines de mes por HBO.