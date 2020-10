Vuelven a bajar casos de COVID en Gómez Palacio y Lerdo

Por segunda vez en este inicio de mes, Gómez Palacio y Lerdo registran cifras a la baja en casos de COVID-19, razón por la cual la Secretaría de Salud de Durango hace un exhorto a la población a seguir atendiendo las recomendaciones de quedarse en casa, sana distancia, uso de cubrebocas y lavado de manos.

Los nuevos casos confirmados se distribuyen de la siguiente manera: 32 en Durango, 6 en Gómez Palacio, 6 en Lerdo, 2 en Canatlán, 2 en Pueblo Nuevo, 1 en Cuencamé y 1 en Ocampo.

De las defunciones, 1 corresponde al municipio de Durango y 1 a Gómez Palacio.

Fue el pasado 1 de octubre que Gómez Palacio registró 6 casos y Lerdo 5.

Ayer domingo 4 de octubre se notificaron en la entidad 2 defunciones y 50 casos nuevos de COVID-19 en todo el estado de Durango; acumulando a la fecha 9,090 personas que han resultado positivas al virus y 680 defunciones.

Los pacientes hospitalizados son 120, de los cuales 27 se reportan graves. Hasta el día de hoy, 6,147 personas se han recuperado en la entidad.

De los casos positivos en el territorio estatal destaca que 4,515 han sido de la capital duranguense, 2,746 de Gómez Palacio, 740 de Lerdo, 80 de Cuencamé y 68 de Tlahualilo. "Pedimos limitar la movilidad para reducir la velocidad de contagios y detener el aumento de muertes en nuestro estado", citó la Secretaría de Salud del Estado de Durango.

Anteriormente, el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, dijo que el alto índice contagios en la entidad se debe a que "la movilidad no para en relación a las festividad, las reuniones, las fiestas, esas no paran y se van a ir incrementando porque no hemos podido entender que la solución la tenemos ennuestras ma nos, pero no hemos querido darle solución a este grave problema".

Recientemente el Gobierno del Estado de Durango informó que aún no tiene fecha para el regreso a clases presenciales, así lo confirmó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, quien además aseguró que habrán de coordinarse con ese propósito con el Gobierno de Coahuila cuando las condiciones así lo permitan.

Incidencia de coronavirus

Estadística de COVID-19 en la entidad al corte de ayer. *Desde el inicio de la pandemia, el estado acumula un total de 9,090 casos y 680 defunciones. *Se han recuperado 6,147 pacientes de la enfermedad. * Durango capital es quien encabeza los contagios en la entidad con 4,515 casos y 270 fallecimientos. *Gómez Palacio suma 2,746 casos y 262 muertes; Lerdo tiene 740 casos y 40 defunciones.