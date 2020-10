Aclara exfuncionaria de Gómez Palacio que no pertenece a ningún partido

La extitular de Transparencia de Gómez Palacio, Liliana Estrella, enfatizó que no pertenece a ningún partido político y que su salida tuvo que ver con temas de cuidado de su salud personal. "Yo no soy ningún chapulín político porque no pertenezco a algún partido político, además mi único compromiso es con la ciudadanía y es moral", afirmó la exfuncionaria.

"No he estado inscrita en ningún partido político, ahora me invitaron a Movimiento Ciudadano y solo acudí para platicar y escuchar sus propuestas, pero de ninguna manera pretendo ninguna candidatura, solo atendí a una invitación", expuso. Recordó que ya antes le han externado invitaciones, como la del Partido Acción Nacional en su momento. Liliana Estrella, en plena campaña del 2019 a la alcaldía de este municipio lagunero, renunció y se sumó a la campaña de Marina Vitela, que una vez que ganó la alcaldía, le tomó la protesta como titular de Transparencia, cargo que actualmente ya no ocupa. Respecto a los motivos de su salida de la administración municipal de Gómez Palacio, aseguró que fue parte del recorte. "Agradezco a la presidenta, Marina Vitela Rodríguez, por el tiempo en que estuve en el Ayuntamiento 2019-2022, solo sé que hubo recorte de personal y fui una de ellas". También dijo que no podía atender su encomienda debido al COVID-19. "Les voy a decir qué pasa, estuve retirada desde principios del mes de mayo del presente año porque padezco de un problema de salud desde hace más de 10 años y con la contingencia sanitaria del COVID-19, estoy en el grupo de riesgo...Así lo externé y en su momento me mandaron a mi casa a trabajar desde ahí, pero lamentablemente y como a mucha gente, me contagié de COVID-19 apenas el mes pasado y aunque fue como una gripe en la casa, pues aun así tuve mucho miedo a perder la vida, incluso tuve una recapitulación de mi vida, pero afortunadamente y gracias a Dios ya salí de esta", comentó. Mencionó que actualmente realiza sus actividades que tenía antes. "Desde mi trinchera en lo que puedo ayudar, lo hago...A finales de noviembre estaré reclutando personas en los ejidos para que trabajen en Washington State en el vecino país del norte", concluyó. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste