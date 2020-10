A bordo de una camioneta oficial y portando cubrebocas, Trump saludó al grupo de decenas de personas seguidoras del partido republicano que esperaban en las calles en espera de buenas noticias sobre su estado de salud tras contraer COVID-19.

Poco antes de su avistamiento en la avenida, el mandatario compartió en su cuenta de Twitter un video vistiendo su traje formal desde las oficinas del hospital anunciando una pequeña salida para saludar y agradecer a sus seguidores.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH